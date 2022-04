Ve Sberbank má obec nedobytných 45 milionů korun. Po invazi Ruska na Ukrajinu zadal starosta příkaz k převodu peněz na jiný účet, banka však operaci neprovedla. Obci tak zůstalo pouhých 55 tisíc korun u Komerční banky.

„Běžný provoz pokryjeme z příjmů ze sdílených daní. Velký problém máme pouze s kanalizací v Cakově (místní část, pozn. red.). Tam máme letos platit 29 milionů a ty bez pomoci nijak neušetříme,“ líčí starosta.

Uničov má ve Sberbank „zablokovaných“ sto milionů, Lutín čtyři

Když někdo nechce, hledá důvody

Stavební ruch v Cakově je nepřehlédnutelný. Zároveň je i náhodnému návštěvníkovi patrné, že práce jsou z velké části hotové.

„Na stavbu jsme dostali dotace z ministerstva zemědělství. Pokud bychom ji zastavili, o dotace přijdeme, trubky v zemi nebudou napojené a kanalizace nebude fungovat. Stejně bychom to někdy museli dodělat, ale za své. Kanalizace se dokončit musí,“ popisuje starosta.

S žádostmi o pomoc u veřejných institucí zatím neuspěl.

„Nechci nic předjímat, ale řeknu to tak: Když někdo chce, hledá způsoby, když nechce, hledá důvody. Jednám i s bankami o půjčce, úvěru, abychom ty peníze dokázali získat,“ dodává.

Osvětlení nevypínají, odpad se odváží

Centrem Senice na Hané projíždí první dubnovou sobotu vůz na sběr kovového odpadu. Návsí prochází jen pár lidí.

„Asi se u nás hodně omezí investice, obec se navíc zadlužila. Jen se bojím, aby výrazně nezvedli nějaké poplatky. Jako občan jsem každopádně zatím žádnou změnu nepocítil, kromě změny čísla obecního účtu. Nevšiml jsem si ani, že by třeba v noci kvůli úsporám zhasínali veřejné osvětlení,“ říká devětadvacetiletý František.

„Na zastupitelstvu jsem řekl, že se budu snažit dělat všechno pro to, aby běžní občané tuto situaci nepocítili. U veřejného osvětlení máme nastavený systém, který funguje, zhasínat nebudeme. Zastupitelé se vzdali odměn, zrušili jsme některé drobné investiční akce, abychom peníze z rozpočtu ušetřili,“ nastiňuje starosta Tichý.

Naštvaný starosta: Žádné varování nepřišlo

Ministr financí Zbyněk Stanjura se nechal začátkem března v Poslanecké sněmovně slyšet, že bylo dlouhodobě zřejmé, že Sberbank je riziková.

„Minimálně od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, bylo z mého pohledu jasné, že banka, kterou vlastní Ruská centrální banka, je krajně riziková, minimálně z politického hlediska,“ řekl.

Taková slova zvedají starostu Tichého ze židle.

„Kdyby přišlo nějaké varování, nedokázal bych ani nikoho prosit o pomoc, byla by to moje chyba. Toto ale nepřišlo. Česká národní banka jakožto garant bankovního trhu žádnou takovou informaci nevydala, ministerstvo financí také ne. Ve Sberbank měly peníze obce, kraje, známí podnikatelé, ministerstva, která tam točí miliardy,“ zmínil Michal Tichý.

Ministr Stanjura také připomenul, že už v minulosti padl návrh, aby obce a kraje měly povinně účty u České národní banky (ČNB). Samosprávy byly ale tehdy ostře proti a zůstalo to jen jako možnost.

Jistota v ČNB? Není to banka pro běžné účty

Úlohu České národní banky zmínil v souvislosti s dopady kauzy Sberbank na samosprávy i krizový manažer Richard Benýšek.

„V době pádů velkých bank měly tyto subjekty uloženy většinu svých financí v ČNB a opravdu netuším, co je vedlo ke změně. Stát si musí více kontrolovat, kam a na co peníze v rámci rozpočtového určení daní posílá, více zapojit Národní kontrolní úřad. Veřejné peníze musí být jen v České národní bance, obce a města musí více diverzifikovat, klást důraz na ekonomickou odbornost odpovědných osob,“ uvedl.

„Já jsem chtěl u ČNB běžný účet, ale ČNB odpověděla, že na to není připravená. V té době bylo nutné v ČNB zadat příkaz papírově, internetové bankovnictví pomalu nefungovalo. Peníze odtamtud šly tři dny, než doputovaly na účet, na který měly. ČNB není banka pro běžné účty,“ je přesvědčený starosta Senice Tichý.

Věří také, že Sberbank byla zdravým finančním ústavem.

„Lidé jen v krátkém čase vybrali hotovost a ona během chvíle ztratila likviditu. Beru to tak, že až proces likvidace proběhne, tak všichni, kdo tam mají vklady, budou do sta procent uspokojeni. Jen je problém v tom, že to bude dva, tři roky trvat,“ uzavírá Michal Tichý.

Ve Sberbank se zasekly miliony i Šternberku