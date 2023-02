Nádraží v Senici čeká rekonstrukce. Budově vrátí původní ráz z doby výstavby

Nádraží v Senici na Hané na Olomoucku projde rekonstrukcí. Začít by mohla již v letošním roce. Správa železnic chce do proměny investovat miliony korun. Nádraží by se měl vrátit původní ráz.

Nádraží v Senici na Hané, únor 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová