Obyčejné hanácké stavení s průjezdem, hospodářskými přístavky a zahradou táhnoucí se na humna. Dům uprostřed Odrlic, místní části Senice na Hané, navenek nebudí žádnou pozornost. Za jeho zdmi zhruba pět let působila duchovní škola Poetrie, kterou vedl Jaroslav Dobeš, známý jako guru Jára, jehož policie ve středu 9. srpna deportovala do České republiky z Filipín.

Guru Jára s Barborou Pláškovou | Foto: Rada náboženské společnosti Cesta Guru Járy

Muž odsouzený za několik znásilnění je tak po více než deseti letech v českém vězení. Odsedět by si měl 5,5 roku za znásilnění studentek esoterie.

Guru Jára ve vsi nijak neškodil. Rozruch působili jen známí herci, kteří občas zamířili do vrat. Do „kláštera“ Kitak v Odrlicích jezdily podle místních desítky lidí. Bylo vidět více aut parkujících na hlavní cestě a „turistů“ přijíždějících vlakem.

Duchovní seance na zahradě

Na zahradě se provozovaly duchovní seance. „Občas byly slyšet nějaké bubínky, ale žádné problémy s nimi nebyly. Věděli jsme, že je to nějaká sekta, ale neobtěžovali nás, tak jsme to nechali být,“ popisovala již dříve žena žijící v přízemním domě naproti přes hlavní průtah obcí.

Guru Jára se nevzdává, "odháčkování" putuje k Nejvyššímu soudu

„Neviděl jsem, že by se dělo něco nekalého, nikdo nekřičel, neutíkal z domu, nebyly tam žádné bujaré večírky. Bylo to spíše duchovního rázu a určitě nás to neobtěžovalo. Jednou například seděli v prostěradle na zahradě a čerpali energii ze Slunce. Akceptoval jsem je a myslel si svoje,“ popisoval zhruba pětašedesátník s tím, že „šamana“ Dobeše znal už dříve, věděl o jeho působení v Hodoníně. „Osobně jsme měli normální sousedské vztahy. Pokud bylo potřeba něco kolem domu, vyšli jsme si vstříc,“ dodal senior.

"Odháčkování" na závěr kurzu

Podle svědkyň, se kterými již dříve mluvil Deník, probíhaly v Odrlicích týdenní kurzy. Podmínkou pobytu bylo, že účastnice nebudou používat mobil, budou pít jen vodu a konzumovat servírované instantní polévky. Po třídenních cvičeních a seminářích následovaly tantrické meditace a takzvané „odháčkování“, při němž Dobeš zbavoval ženy sexuálních háčků, které v nich zanechali bývalí partneři. Jedině tak bylo podle něj možné otevřít cestu dalšímu duchovnímu rozvoji. Za pobyt tehdy účastníci platili 7,5 tisíce korun.

Dům, kde se kurzy konaly, před pár lety koupil mladý pár, a ten se již dříve nechtěl k jeho minulosti vyjadřovat.

„Co se tam ve skutečnosti dělo, to jsme se dozvěděli až z médií. Kdyby se na nás třeba někdo obrátil a chtěl pomoci, kontaktovali bychom hned policii, ale nic takového se nestalo,“ vzpomínala ve středu 9. srpna bývalá starostka Senice na Hané Eliška Dostálová.

Nikdo si na nic nestěžoval

I v obchodě se o Guru Járovi začalo mluvit až poté, co soudy začaly projednávat tuto kauzu. „Pořádala se tam nějaká setkání. Nic podezřelého, nikdo si na nic nestěžoval. Že je Guru Jára už v Česku? Vidíte, to ani nevím,“ reagovala prodavačka místní prodejny smíšeného zboží na informaci, že ve středu byl „šaman“ deportován do České republiky.

Guru Jára byl od roku 2012 na útěku a do pátrání po něm se zapojila nejen česká policie, ale také Interpol. V roce 2015 byl vypátrán a zadržen na Filipínách a umístěn do deportační vazby. To byl však jen první krok k jeho návratu do Česka.

Vzhledem k tomu, že v rámci vydávacího procesu je třeba dodržovat přesně stanovené postupy, které jsou opakovaně přezkoumatelné soudy a uprchlík využil každé možnosti k tomuto přezkumu, trvalo finální rozhodnutí o vydání do České republiky více než sedm let.

Eskorta přes Tchaj-wan

„Návazně na konečné rozhodnutí justice bylo nutné důkladně naplánovat eskortu. Po vyčerpání všech legálních prostředků pro zabránění návratu do Česka bylo jasné, že se muž bude návratu aktivně bránit. O to složitější bylo eskortu naplánovat a co nejvíce eliminovat možné potíže při přestupech a pohybu s uprchlíkem na letištích. Air Marshalům cizinecké policie výrazně pomohl nový letecký spoj Tchaj-pej – Praha, který umožnil eskortu s minimální dobou čekání a počtem přestupů v některém z evropských či arabských dopravních uzlů,“ popisoval ve středu 8. srpna policejní mluvčí David Schön.

Ihned po příletu do Prahy byl odsouzený převezen do věznice.

Odháčkování je znásilnění, potvrdil soud v kauze guru Járy

Dobeš a jeho spolupracovnice Barbora Plášková byli v České republice v nepřítomnosti odsouzeni za znásilnění studentek esoterické školy, kterou vedl Guru Jára. Pravomocně odsouzenou Pláškovou by měli policisté převést do České republiky během několika týdnů.

Dobeš na různých seminářích, které se konaly i jinde než v Odrlicích, ženy takzvaně odháčkovával. Tím je měl zbavit problémů, které jim zapříčinili jejich bývalí sexuální partneři. Podle obhajoby se jednalo o tantrickou praktiku, ne znásilnění. Proto požadovala očištění svých klientů.