Marek Ošťádal je starostou Nákla, baskytaristou v hanácké bigbítové kapele Stracené Ráj a představitel fiktivní postavy Pepin z Hané. V prvním kole senátních voleb získal téměř 27 procent hlasů. Podle svých slov s vítězstvím nepočítal.

„Byli tam velcí konkurenti, pan John a pan Vincour. Jsou z velkých měst, viděl jsem velké šance u nich. Nečekal jsem takový úspěch. Samozřejmě jsem strašně rád. Uvidíme, jak dopadne druhé kolo,“ řekl.

Vyzyvatelem mu v pátek 9. a sobotu 10. října bude Jan Zahradníček z hnutí ANO. Je starostou Medlova a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy. V prvním kole získal téměř 23 procent hlasů.

„Jsem rád, že to vyšlo. Konkurence byla velká. Překvapilo mě, že nepostoupil kandidát KDU-ČSL. Byli tradičně silní, v posledních senátních volbách jsem se dostal do duelu právě s lidoveckou kandidátkou. Teď to bude ještě o týdenní práci přesvědčit lidi, kteří volili kandidáty, kteří se nedostali do druhého kola, aby šli na mou stranu,“ řekl.

Až to skončí, půjdeme na pivo

Druhé kolo senátních voleb bude mít i osobní rovinu. Oba kandidáti přiznávají, že jsou kamarádi.

„Že postoupil pan Ošťádal je určitě překvapení. Jsme natěsno. Pro mě bude možná hovořit víc zkušeností, pro něj možná větší nezávislost. Jsme oba dva starostové a kamarádi, už jsme si vzájemně blahopřáli a uvidíme,“ řekl Jan Zahradníček.

„Jako starostové se známe spoustu let. Jan Zahradníček je starosta Medlova, což je kousek. Jsme domluveni, že až to skončí, půjdeme spolu na pivo,“ poznamenal Marek Ošťádal.

Obvod 66 tvoří Šternberko, Uničovsko, Litovelsko, Mohelnicko a Zábřežsko. Končící senátorkou je Alena Šromová za KDU-ČSL. Jejími předchůdci byli Karel Korytář a Vítězslav Vavroušek.

Podrobné výsledky senátních voleb ve vašem městě či obci najdete ZDE