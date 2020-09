Kde se volí a kdo bude vystřídán?

Senátní obvod 66 zahrnuje západní část okresu Olomouc, ohraničenou na východě obcemi Bystročice, Hněvotín, Ústín, Těšetice, Skrbeň, Horka nad Moravou, Štěpánov, Štarnov, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice, Moravský Beroun, Norberčany, jižní část okresu Šumperk, ohraničenou na severu obcemi Drozdov, Zábřeh, Leština, Hrabová, Police, Úsov, Klopina

První kolo voleb do Senátu proběhne 2.a 3. října 2020, pokud ani jeden z uchazečů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, první dva se utkají o senátorské křeslo ve druhém kole 9. a 10. října 2020.

Současným senátorem v obvodu 66 je litovelská lékařka Alena Šromová (KDU-ČSL), která v roce 2014 ve druhém kole senátních voleb porazila jednoho ze současných kandidátů na senátorský post, starostu Medlova, Jana Zahradníčka (ANO).

Radek Vincour (ODS)

Za ODS kandiduje do Horní komory Parlamentu starosta Uničova Radek Vincour (ODS), jehož večerka na pozoun se stala symbolem nelehké koronavirové doby, kdy byli obyvatelé města dva týdny v karanténě, odříznuti od okolního světa.

„Jdu do toho hlavou a srdcem a chtěl bych být prostředníkem pro realizace potřeb obcí,“ řekl Radek Vincour, který pojal kampaň jako příběh večerky - objíždí obce, v každé zahraje písničku a popovídá si s lidmi o tom, co je trápí. „Písnička je vždycky prostředek, když je zle. Poslední večerka může být v Praze u budovy Senátu,“ poznamenal uničovský starosta.

Marek Ošťádal (STAN)

Druhým hudebníkem a zároveň starostou, který kandiduje do Senátu za Olomoucko, je Marek Ošťádal (STAN). Starosta Nákla hraje na baskytaru v kapele Stracené ráj a chce udělat něco pro Hanou, kde žije. I proto se snaží vést kampaň i v hanáčtině.

„Jsem zastáncem zdravého selského rozumu a chtěl bych co nejvíce zjednodušit systém tak, aby byl úřad blíže lidem. Mými hlavními tématy jsou životní prostředí, ale i zemědělství a problematika odpadů,“ shrnul dlouholetý starosta Marek Ošťádal, který ale do Senátu kandiduje poprvé.

Jan Zahradníček (ANO)

Hnutí ANO vyslalo do boje o Senát náměstka olomouckého hejtmana Jana Zahradníčka, který je zároveň starostou Medlova. V Senátu by se chtěl zaměřit na dopravní infrastrukturu, ale i oblast důchodové reformy.

„Stav, který je dnes nastavený, je dlouhodobě neudržitelný. V oblasti dopravy bych se chtěl zapojit do výboru, který to má v gesci - je zde totiž deficit vůči krajům. Velkým tématem je i odpadové hospodářství,“ zmínil.

František John (KDU-ČSL)

Barvy KDU-ČSL hájí starosta Zábřehu František John. „Hlavní motivace je stejná jako ta, se kterou jsem se rozhodl profesně věnovat ekologii či nastoupil na pozici starosty města Zábřehu. Záleží mi na naší zemi a na lidech, kteří v ní žijí,“ řekl.

I pro něj je prioritou blaho obcí a chtěl by, aby z vesnic nedocházeli mladí a služby byly pro všechny dostupné.

Jaroslav Omáčka (ČSSD)

Sociální demokraté vyslali do senátního klání Jaroslava Vomáčku - lékaře a vysokoškolského pedagoga. I jemu záleží na rozvoji regionu, úrovni zdravotnictví a vzdělávání. V oblasti zdravotnictví by chtěl prosadit vznik infekční kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci, zajímá ho ale i doprava a životní prostředí.

Stanislav Kaláb (SPD)

Za SPD kandiduje Stanislav Kaláb - předseda Krajského fotbalového svazu Olomouckého kraje. Dnes si užívá zaslouženého důchodu a vnoučat. „Senát samotný moc možností nemá, ale co by mohl ovlivnit, je, aby se přijímaly co nejlepší zákony v tomto státě. Dalším mým mottem je v rámci možností lobbovat za vlastní region,“ řekl.

Antonín Baudyš ml. (hnutí Cesta odpovědné společnosti)

Nováčkem senátních voleb je astrolog Antonín Baudyš ml., který reprezentuje hnutí Cesta odpovědné společnosti. „Jsme rozdělená společnost a naše strana má hlavní téma - spolupráce místo boje. Mým zájmem je říkat ve všech tématech celou pravdu, protože pravda je vždycky ořezaná a trpí,“ soudí.

I on vsadil na ekologii, usiluje o zadržování vody v krajině a chce zabránit odlesňování. A jaké jsou podle něj z astrologického hlediska prognózy pro Českou republiku na příští rok?

„Myslím si, že naši zemi čeká náročný rok 2021 a budu rád, když budu moci přispět ke zvládání problémů a jejich řešení. Zvládneme to, ale bude foukat protivítr,“ uzavřel.