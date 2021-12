„Uděláte nám společnou fotku?“ ptá se seniorka kolemjdoucí padesátnice. Vnoučka už mobilem vyfotila u několika nazdobených jehličnanů a ráda by měla na památku i společné foto. „Vyrazili jsme plavat na bazén a nemůžeme uličku opustit. Moc hezký nápad,“ pochválila výzdobu.

Stromky zajistil podnikatel Richard Benýšek, který v ulici vlastní nemovitost. Inspirovat se nechal v Prostějově, kde děti z mateřských a základních škol zdobí stromky na náměstí. Tamní tradici založil Okrašlovací spolek města Prostějova.

„Pojali jsme to jako sousedskou akci. Dodali jsme stromečky a každý, kdo měl zájem, si vyzdobil stromek podle sebe,“ uvedl Benýšek.

V Šemberově ulici nainstalovali organizátoři i několik „prázdných“ stromků a vyzvali Olomoučany, aby přinesli staré ozdoby a do akce se případně zapojili.

„Reakce všech nás mile zaskočila. Lidé se nyní chodí na stromečky dívat a mají z nich radost. Je to inspirace do dalších let a podobných akcí,“ dodal podnikatel.

