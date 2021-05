Za pěkného počasí si akci pod širým nebem nenechali ujít manželé Šindlerovi z Olomouce.

„Kilo jablek, maso, med do čaje, čtyři klobásy – jen tak na chuť. Ještě by to chtělo nějaké vínko,“ svěřili se Deníku. Trhy i výstavy na Floře navštěvují pravidelně a jako vždy se z obyčejného přihlížení stala nákupní mánie. „Nejde odolat,“ smáli se.

Díky prodloužené otevírací době mohli zájemci i náhodní kolemjdoucí navštívit trhy od 11 do 17 hodin. Kdo to nestihl, bude mít další příležitost na stejném místě ve stejný čas opět v pátek 21. května.

„S ohledem na momentální stav jsou Selské trhy připravovány podle přísných hygienických norem a plně respektují aktuální nařízení pro pořádání trhů,“ zdůrazňují organizátoři.

Na selské trhy se ale lidé mohou vydat také třeba už tuto neděli do Velké Bystřice. Dopolední akce na Zámeckém náměstí nabídne stánky s farmářkými dobrotami, zdravou výživou, výpěstky ze zahrad, sazenicemi a podobným jarním sortimentem.