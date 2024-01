Na SEFO už je vybrán projektant. Kdy bude v proluce stát

Do další fáze se teď posouvá projekt na výstavbu Středoevropského fóra (SEFO) v proluce v Denisově ulici. Muzeum umění Olomouc (MUO) má ve čtvrtek 9. ledna podepsat smlouvu na projekční práce a přibližně během dvou let by se pak mohl začít areál podle návrhu architekta Jana Šépky stavět.

Studie areálu SEFO v Olomouci architekta Jana Šépky | Foto: Šépka architekti