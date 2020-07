„Skladba značila nejen samotný vstup do 74. koncertní sezony, ale také začátek nové éry Moravské filharmonie,“ objasnil svůj záměr osmatřicetiletý muž, který loni nahradil dosavadního šéfdirigenta Petra Vronského.

S jakými vizemi Jakub Klecker přijal novou výzvu a jak hodnotí koncertní sezonu, kterou výrazně ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru? V exkluzivním rozhovoru pro Deník okomentoval své dosavadní působení v Olomouci a zároveň přiblížil program následující sezony. A protože právě začíná období dovolených, řeč přišla i na plány pro letní měsíce.

Sezona 2019/2020 je za vámi. Definitivně, nebo filharmoniky ještě čekají nějaké pracovní povinnosti?

Většina si již užívá letní dovolené, ale třeba členové našeho komorního souboru ještě vystoupí 10. července v olomouckém rozáriu. Tam v pátek odpoledne slavnostně zahájí víkendovou akci Vyznání růžím.

Do kdy si hudebníci užijí volno?

Volnější bude hlavně červenec. V srpnu už nás čekají povinnosti, například natáčení. Také letos nebude chybět dvojí vystoupení na festivalu Petra Dvorského, který se uskuteční až v měsíci září v komornější variantě. Jubilejní 75. sezonu zahájíme 24. září v Redutě na Horním náměstí v Olomouci.

Jaké plány na léto máte vy osobně?

Jako každoročně chci dovolenou prožít aktivně. S rodinou se chystáme na týdenní cyklovýlet. Pokud to okolnosti dovolí, rádi bychom také pár dnů strávili u moře.

S rodinou žijete v Brně. Dojíždíte do zaměstnání každý den, nebo trávíte delší čas v Olomouci?

Střídám to kvůli dalším závazkům, jako to mají i jiní dirigenti. Když je více práce, tak zůstávám v Olomouci, abych měl klid na přípravu a soustředění. Mám moc rád historické centrum Olomouce. Myslím si, že město má jedno z nejkrásnějších náměstí u nás. Ale také místní zeleň, památky a lokality okolo, například Svatý Kopeček, jsou nesmírně inspirativní prostředí.

Šéfdirigentem Moravské filharmonie jste od loňska. S jakými vizemi jste nabídku přijal?

S filharmonií jsem v minulosti pravidelně vystupoval jako host, takže jsem orchestr velmi dobře znal. Jsem rád, že se s panem ředitelem Jonášem Harmanem shodujeme na směřování našeho orchestru. Vedení jakéhokoliv tělesa obnáší velké ponoření nejen do samotné práce na zkouškách. Je nutné, aby vše fungovalo na nejlepší možné úrovni nejen po stránce profesní, ale i přátelské. Uměleckých cílů je mnoho, ještě nás čeká velký kus práce, ale těší mě, že jsme naši první společnou sezonu naplnili krásnými koncerty s pestrou dramaturgií.

Jakým způsobem jste se olomouckému publiku představil?

Sezonu jsme zahájili v září 2019 inauguračním koncertem. S velkým úspěchem jsme zahráli díla Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Bohuslava Martinů. Ke spolupráci jsme přizvali skvělého violoncellistu a koncertního mistra České filharmonie Václava Petra. Program jsme zahájili slavnostním sokolským pochodem Josefa Suka. To byl z mé strany záměr, protože jeho název zní V nový život. Skladba značila nejen samotný vstup do 74. koncertní sezony, ale také začátek nové éry Moravské filharmonie.

Co z uplynulé sezony vám utkvělo v paměti?

Bylo toho mnoho krásného. Ze všeho nejvíc bych zmínil například koncert pro saxofonové kvarteto Phillipa Glasse nebo březnové vystoupení s programem Mistři symfonismu, na kterém zazněla díla Josepha Haydna a Gustava Mahlera. To byl můj poslední koncert před koronakrizí.

Ano, zbytek koncertní sezony výrazně ovlivnila pandemie Covid-19. Jak jste vnímal toto období?

Nebylo to snadné, ale za tu zkušenost v době omezení jsem rád. Vyzkoušeli jsme si řadu nových technologií i postupů, které se týkaly fungování našeho týmu. Hodně nám pomohli i naši abonenti, když nežádali vrácení vstupného za zrušený program. Nesmírně oceňuji tuto míru solidarity. Mnohé věci se dají zúročit do budoucna.

Například?

Jsem rád, že jsme se odhodlali k online přenosům. Živý kontakt nic nenahradí, ale z těchto momentů můžeme čerpat. Některé nahrávací společnosti, se kterými spolupracujeme, nás už vyzvaly, abychom online koncert bez diváků přenesli například do Ameriky. To se chystáme zrealizovat.

Netradiční byly také koncerty pod širým nebem, když se situace začala postupně uklidňovat.

S velkou radostí jsme přijali pozvání na nově vzniklý festival Divadelní červen v areálu olomoucké Korunní pevnůstky. Co se týče podobných koncertů, myslím si, že když má orchestr možnost účinkovat jinde než v sále, je to pro hudebníky i publikum velmi občerstvující a inspirující. Budu rád, když vystoupení pod širým nebem budou v budoucnu pokračovat.

O týden dříve se měl konat výroční koncert na Horním náměstí. Zážitek ale překazil intenzivní déšť.

Filharmonie oslavila 26. května 75 let od svého vzniku. Při té příležitosti jsme se rozhodli připravit open-air koncert na náměstí. Kvůli počasí se akce asi hodinu před začátkem přesunula do Reduty. Hlediště bylo do posledního místa zaplněné diváky, kteří původně mířili na náměstí a do Reduty možná zavítali poprvé v životě. Zvuk a obraz jsme přenášeli na náměstí, kde i v dešti stáli další lidé. To pro nás bylo znamení, že živá hudba má lidem co říct a že jim to během nouzového stavu velmi chybělo.

Jaký program zahrnoval tento výroční koncert?

Historicky první veřejně provedenou skladbou našeho orchestru byla Smetanova Má vlast, takže jsme uvedli její první dvě části – Vyšehrad a Vltava. Na začátku našeho fungování se často objevovala Dvořákova symfonie Z nového světa, proto jsme zahráli také dvě věty z tohoto díla. A ještě je tam takové symbolické překlenutí, opětovným uvedením pochodu V nový život. Jako apel na to, že věříme v lepší budoucnost, že už se nebude opakovat celosvětová krize a budeme se moci shledávat se živou hudbou tváří v tvář.

Připomenete si výročí i nějak jinak než zmíněným koncertem?

Našemu jubileu je přizpůsobena celá sezona 2020/2021. S dramaturgyní Ivanou Kalinou Tabak jsme vybírali tituly, které mají co říct širokému spektru publika. Zmíním například Bartókův Koncert pro orchestr, který zazní na konci dubna 2021. Skladba je nesmírně náročná a klade důraz na jednotlivé sekce celého orchestru. Rovněž navážeme na letošní 4. symfonii Gustava Mahlera, uvedením autorova cyklu Píseň o zemi. Chystáme spolupráci také se čtyřmi olomouckými sbory, které vystoupí na vánočním koncertě.

Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc prý přenese živě Český rozhlas Vltava.

Ano, jsme za to velmi rádi a je to pro nás velká výzva. I proto jsme vybrali jinou strukturu programu. Nebude to tentokrát klasické schéma předehra, koncert a symfonie, ale oslovili jsme zdejšího soudobého skladatele Marka Keprta, který na objednávku zkomponuje skladbu k našemu jubileu. Pozvání přijal také jeden z nejlepších českých i světových klavíristů Ivo Kahánek. V druhé polovině večera zazní Dvořákovy Legendy nebo Serenáda Iši Krejčího, který byl šéfem zdejší opery a jeho jméno nese základní umělecká škola v Olomouci.

Úplnou novinkou v příští sezoně bude koncertní řada C neboli Crossover. Co si pod tím máme představit?

Rádi bychom divákům nabídli tři koncerty s žánrovým přesahem. Věříme, že i tyto koncerty olomoucké publikum přijme za své. Řada orchestrů má tento cyklus ve svém programu, v Olomouci dosud své stabilní místo v rámci abonentních cyklů tyto koncerty neměly. Rád bych zmínil například spolupráci s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou, kteří k nám zavítají 10. prosince na adventně-vánoční koncert.

Jaká další známá jména hudebního světa se v Olomouci objeví?

Například 11. března 2021 přijede houslista Václav Hudeček, který je s Olomoucí silně spjatý. Začínal tu svoji sólovou kariéru. Posluchačům se během roku představí také houslový virtuóz Ivan Ženatý, operní pěvkyně Eva Garajová, slovenský klavírista Marián Lapšanský nebo trumpetista Gábor Tarkövi, donedávna člen Berlínských filharmoniků.

Hostovat zde bude i dirigent ze Švýcarska. Proč jste oslovili zrovna Christiana Knüsela?

Christian Knüsel vystoupil s olomouckou filharmonií už před dvěma lety. Spolupráce byla velmi příjemná, takže na základě tohoto jsme ho oslovili s tím, jestli by nechtěl s námi spolupracovat jako hlavní hostující dirigent. On na tu nabídku kývl, takže v příští sezoně bude mít čtyři různé programy. Určitě to není spolupráce jen na jednu sezonu.

Moravská filharmonie pravidelně organizuje Varhanní festival a Dvořákovu Olomouc, která musela být letos kvůli pandemii zrušena. Počítáte i s těmito akcemi?

52. ročník Varhanního festivalu v Olomouci uspořádáme ještě před zahájením koncertní sezony, konkrétně od 3. do 17. září. Letos proběhne většina koncertů mimořádně v katedrále svatého Václava, jeden pak v kostele Panny Marie Sněžné.

Co se týče Dvořákovy Olomouce, festival tradičně naváže na koncertní sezonu na jaře 2021. Letošní program se přesunul na příští rok. S většinou vystupujících umělců jsme se domluvili na novém termínu. Ty, kteří už mají jiné závazky, zkusíme oslovit v příštích letech, aby posluchači o nic nepřišli.