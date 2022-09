Koncerty, občerstvení i lodičky. Náplavka v Olomouci brzy otevře

„Strážníci zjistili, že žena při chůzi po chodníku ve tmě zakopla o odstavenou neoznačenou sdílenou elektro koloběžku. Při pádu na zem utrpěla frakturu zápěstí, poranění ramene a krvácející tržnou ránu na hlavě,“ informovala Vladimíra Marková z městské policie. Strážníci pak podle ní kvůli podezření ze spáchání trestného činu případ předali Policii České republiky.

Zraněnou seniorku převezla záchranná služba do olomoucké Fakultní nemocnice, kde se později ukázalo, že poranění hlavy naštěstí není vážné.

„Paní byla přivezena na urgentní příjem, ošetřena v traumatologické ambulanci a s lehčími poraněními odeslána sanitním vozem domů,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Případ od začátku prověřovali také policisté. „Neshledali však, že by došlo k protiprávnímu jednání. Nebyl spáchán trestný čin ani přestupek,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Bílé čáry nevidomým nepomůžou

Nevhodně odstavené koloběžky mohou být nebezpečné zejména pro slabozraké nebo nevidomé spoluobčany. Organizace Tyflocentrum, která poskytuje služby přibližně stovce klientů se zrakovým postižením, se touto záležitostí zabývá opakovaně.

„V Olomouci jsou sdílené koloběžky zaparkované na chodnících velký problém. Víme o případech, kdy o ně nevidomí zakopli a upadli, naštěstí se zatím vážnější úraz nestal. Není jasné, jakou by to pak mělo právní dohru, pokud by se jednalo o těžší zranění,“ řekla Zuzana Znojilová, která se v Tyflocentru zaměřuje na odstraňování bariér v ulicích.

Pilotní projekt, kdy jsou v olomouckých ulicích bílou barvou nově vyznačena parkovací místa pro koloběžky, podle ní pomůže s orientací zejména slabozrakým klientům.

„Ti bílé čáry na ulici vidí, nevidomým lidem s bílou holí to bohužel nepomůže, protože tuto ´informaci´ nedokáží nijak jinak zachytit. Nejlepší řešením by bylo parkovat koloběžky ve stojanech, stejně jako sdílená jízdní kola. Nevhodně odstavené koloběžky jsou problém také pro vozíčkáře, zejména v případě, že stojí v místě, které vozíčkář nemůže objet,“ vysvětlila Zuzana Znojilová.

Nevidomým by podle ní mohl alespoň částečně pomoci podrobný seznam, který se už připravuje. Budou v něm uvedena všechna místa, kde sdílené koloběžky parkují a tak budou zrakově postižení předem vědět, kde s nimi mají počítat.

Parkovací stojany jako řešení

Nevhodně zaparkované sdílené koloběžky komplikují orientaci v ulicích také nevidomému Karlu Giebischovi z Olomouce. Zejména pokud je uživatelé zaparkují u zdi domu, u rohu domu, uprostřed chodníku nebo u přechodu pro chodce.

„Často pak do nich narazím. Nevidomý s bílou holí téměř nikdy nechodí volným prostranstvím. Hlídá si takzvanou vodící linii, podle které udržuje odpovídající směr chůze. Vodící linií může být například zeď domu, zídka, plot, trávník nebo dlažba s výstupky, která jej navádí k přechodu, označníku zastávky městské hromadné dopravy nebo ulehčuje orientaci na nepřehledných otevřených prostranstvích,“ vysvětlil nevidomý masér a IT specialista.

Bílá hůl podle něj slouží nevidomým a zrakově postiženým jako prodloužená ruka a pomůže jim včas zachytit spoustu překážek, které jim stojí v cestě. Například odpadkové koše, lavičky, sloupy veřejného osvětlení, květináče nebo billboardy u obchodů.

„Elektrokoloběžky jsou malým vozítkem, které nevidomý bílou holí mine a pak může snadno přijít k závažnému zranění, protože koloběžku zaregistroval příliš pozdě. Koloběžky jsou pro zrakově postižené nebezpečnou překážkou. Jediným řešením, které by mohlo fungovat, jsou speciální parkovací stojany. Dokud by v nich koloběžka nebyla zaparkovaná, jízda by nebyla ukončená a uživateli by se pořád ´načítala´ jízdní taxa,“ naznačil možné řešení Karel Giebisch.

Provozovatel: Do hodiny je to vyřešené

Sdílených koloběžek jezdí v olomouckých ulicích okolo tisícovky, provozuje je pět firem. Jednou z nich je například společnost Eagle Scooters. Problémy se špatně zaparkovanou koloběžkou se její pracovníci snaží řešit co nejdříve.

„Na našem webu je uvedeno telefonní číslo, stačí zavolat a do hodiny je to vyřešené. Máme člověka, který v pracovních dnech i o svátcích jezdí po městě a řeší podobné situace prakticky okamžitě. Pokud se týká zmíněného úrazu seniorky, nejednalo se o koloběžku naší firmy, nám se to naštěstí nestává. Za celý loňský rok jsme zaznamenali jen tři stížnosti od města na nevhodné parkování našich koloběžek,“ uvedl majitel firmy Patrik Zaoral.

