Olomouc

Novou expozici s názvem Po stopách slonů otevřela Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Inspiruje se mezinárodní iniciativou Save Elephants českého biologa Arthura F. Sniegona, který už více než deset let mění osudy ohrožených druhů v Africe.

O víkendech mohou zvídavé děti navštívit vědecké dílny s chemickými pokusy. „Pokud by příchozí chtěli poznat krásy města a současně zapojit své mozkové závity, stačí si na pokladně vyzvednout batůžek a vydat se vstříc dobrodružství s badatelskou hrou Město poznání,“ pozval do Olomouce programový ředitel Roman Chvátal.

Ostrava

Oblíbený Svět techniky v Ostravě láká na několik poutavých expozic o lidském těle, fauně, flóře, vesmíru a robotice. Každý návštěvník si tak najde to, co ho zajímá. „Nedílnou součástí je expozice ZOOM zaměřená na rozvoj vizuální gramotnosti. Nejatraktivnější je nyní expozice Robolab, kde se lidé mohou seznámit s humanoidními roboty Pepper a Nao, nahlédnout zblízka do světa 3D tisku, otestovat umělou inteligenci, či si na vlastní kůži vyzkoušet virtuální realitu,“ pozvala Zuzana Špringlová, vedoucí provozu Velkého světa techniky.

Liberec

Science centrum iQLANDIA otevřelo ClimAcademy, kde návštěvníky seznamuje s tématem klimatické změny v několika oblastech. V expozicích je rovněž interaktivní prostor pro nejmenší návštěvníky vybavený autodílnou a sanitkou, kde se seznámí se zdravovědou a elektromobilitou. „Centrum kromě prohlídek nabízí také programy. Doporučila bych dva originální workshopy, které se věnují vodní říši a mikrosvětu. Zvídaví návštěvníci tam mohou prozkoumat vše od vlastního nehtu, přes krabí krunýř až po detailní dělení buněk kvasnic,“ vyjmenovala marketingová manažerka libereckého centra Veronika Slavíková.

Plzeň

Techmania Science Center v Plzni se již několik let snaží v blízkém okolí vytvořit příjemnou zelenou oázu a otevírá další část venkovní expozice. Ta návštěvníkům nabízí příjemné ochlazení. „Zájemcům představujeme možnosti hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině, zachování biodiverzity a bavíme se o dalších enviromentálních tématech. V expozicí máme velkou novinku, Teslův transformátor, kde je seznámíme s přeměnou nízkého napětí na vysoké,“ řekl Jiří Chroust, vedoucí marketingového oddělení. Doplnil, že v červenci se v 3D planetáriu zaměřují na dobývání Měsíce. Chybět nebudou edukativní hry, pozorování hvězdné oblohy a filmové projekce. Na jeden z posledních večerů prázdnin organizátoři chystají jedinečný program po zavírací době, jehož součástí bude detektivní zápletka.

Brno

Během letních prázdnin se mohou návštěvníci brněnského VIDA! science centra těšit na hravé exponáty uvnitř i venku, vodní atrakce, unikátní science show nebo vylepšený prostor Bastlírny, kde mohou při vyrábění popustit uzdu fantazii. Do konce září je možné vstoupit do fascinujícího světa lidského chápání v interaktivní výstavě Brain.

„U dětí vede mřížka se světelným bludištěm, vypouštění horkovzdušných balonů nad expozici nebo nejnovější exponát Raketa nabízející různá vesmírná dobrodružství. Dospělí si nenechají ujít zážitek z projížďky na kole na laně ve výšce 6 metrů nad expozicí nebo 3G letecký simulátor, který se využívá i pro trénink pilotů stíhaček,“ zve Kateřina L. Brettschneiderová, manažerka pro marketing a PR.

„Nikde jinde v České republice nic takového nezažijete,” slibuje Hvězdárna a planetárium Brno. Jedná se o představení Pink Floyd’s The Dark Side Of The Moon, které vytvořilo britské studio NSC Creative se souhlasem a pod dohledem skupiny Pink Floyd.

„Svět kolem nás je mnohem bohatší a tajemnější, než jak jej vnímáme našimi smysly. Právě na tuto skutečnost od srpna upozorní nová expozice zaměřená na skrytou podobu vesmíru. Jejím základem je vizualizace kosmického prostoru, temné hmoty a energie, kosmického záření i gravitačních vln,“ řekla Zuzana Kuljovská, vedoucí programového oddělení. Zároveň připomněla oblíbený Festival planet, který nabídne desetimetrové nafukovací modely vesmírných objektů. Letos k Terralóně, Lunalónu, Marsmelounu, Temnalóně a Heliosféře přibyla novinka - Astrosfére. Chybět nebudou ani odborné přednášky nebo letní kino s vesmírnou duší.

Hradec Králové

Prázdninový program Hvězdárny a planetária v Hradci Králové začne v pondělí 29. července, kdy se centrum otevře po technické pauze. Návštěvníci se mohou těšit každý všední den na program Prázdninové pozorování Slunce.