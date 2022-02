Do budovy Charity na Masarykově náměstí nosily od osmé hodiny ranní desítky lidí tašky s dětským oblečením, obuví, hračkami, ale i matrace, lůžkoviny či postele.

„Přinesli jsme hračky a věci po malém. Oblečení, dětské peřinky. Vůbec jsme neváhali, je to úplná maličkost, to minimální, co můžeme udělat,“ řekli manželé Manďákovi.

Už ve tři čtvrtě na devět byly prostory bývalého obchodního domu Slunce zaplněné metráky, možná tunami darů.

„Lidé jsou při materiálních sbírkách vždycky vstřícní. Nyní sbíráme jen to, co konkrétně potřebujeme. Máme konkrétní děti, rodiny, které sem jedou. Jsou na cestě, některé jsou tu už ubytované. Využijeme část darů. Zbytek, který budeme mít roztříděný, nabídneme jiným organizacím v rámci Charity,“ řekla vedoucí Dobrovolnického centra Charity Zábřeh Eva Pecháčková.

Armáda bombarduje obydlí jejich rodičů. Nemocnice pomáhá pracovníkům z Ukrajiny

Ředitel Jiří Karger upřesnil, že Charita Zábřeh zabezpečuje rodiny s celkem 32 dětmi.

„Včera jsme vezli pomoc prvním třem, kteří jsou v České republice. Zbytek stojí v kolonách na hranici. Teď jsem dával nabídku ostatním subjektům, jejichž zaměstnanci mají rodinné příslušníky, maminky s dětmi, které sem přijíždí, že bychom byli schopni jim materiální humanitární pomoc zajistit,“ řekl.

Charita přijímala věci, které dlouhodobě neměla ve skladu. K nim připojuje potravinové balíky, cukrovinky pro děti či hygienické potřeby.

Rodiny s 32 dětmi míří do Zábřehu. „Jsou to děti, které tu mají své tatínky. Ti tu pracují nebo pracovali, někteří museli zpátky na Ukrajinu. A oni sem míří za nimi,“ doplnil Jiří Karger.

Na Šumpersko míří uprchlíci z Ukrajiny i do dalších míst, zpravidla se jedná o ženy s dětmi. Koordinace pomoci se v neděli odpoledne ujal Olomoucký kraj.