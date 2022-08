„Nevíme přesně, co to zapříčinilo, ale kvůli dlouhodobé chůzi podle takzvaně nesprávného vzorce, došlo ke zkrácení Achillových šlach a deformaci chodidel. V polovině září má proto Sárinka podstoupit operaci obou nožiček. Pokud by ji neabsolvovala, hrozí, že postupně přestane úplně chodit. Časem bude nutné zákrok opakovat,“ sdělila maminka Petra Dostoupilová s tím, že do speciální školy v Olomouci se dcerka bude moci vrátit nejdříve na jaře příštího roku.

Holčička bude mít po zákroku na dobu šesti týdnů sádru až do úrovně kolen a další čtyři až pět měsíců bude dojíždět na intenzivní rehabilitace a pravidelné kontroly. Mladá rodina teď řeší problém s tím, jak bude nechodící dcerku přesouvat do bytu v prvním patře.

Situace je o to komplikovanější, protože tatínek dívenky je po těžkém pracovním úrazu již šest let v invalidním důchodu.

„Jednu ruku mu tehdy v zaměstnání vtáhl a nevratně poškodil tiskařský stroj. Končetinu téměř neovládá, takže dopomoc s dcerkou do schodů je absolutně nemožná. Nejdříve jsme zvažovali pořízení levnějšího schodolezu, ale technik toto řešení zavrhl kvůli nedostatku prostoru na podestě schodiště. Schodištní sedačka je za této situace jediným možným řešením,“ vysvětlila maminka malé Sáry.

Davidovi s ALS lidé poslali půl milionu. Dojaté manželce pomůže s domem

Speciální pomůcka, která umožní pravidelné přesuny holčičky po schodech do bytu v prvním patře a zpět do přízemí rodinného domku, přijde na 280 tisíc korun, což je pro rodinu obrovská částka. Na pořízení a instalaci sedačky navíc zbývá jen zhruba měsíc.

„S manželem proto zkoušíme potřebné prostředky dát dohromady ve veřejné sbírce na platformě Donio. Ochotní dárci už tam pro Sárinku posílají příspěvky podle svých možností. Víme, že jsou mezi nimi také naši známí, kolegyně z mého bývalého zaměstnání i někteří občané z Příkaz. Každému, kdo naší dcerce přispěje na schodištní sedačku jakoukoli částkou, jsme za pomoc nesmírně vděční,“ dodali rodiče Petra a Radek Dostoupilovi.

Oba se už také snaží malou Sáru postupně zvykat na rehabilitační pomůcky, které bude dívenka po operaci používat.

„Například na chodítko nebo invalidní vozík, kterým ji budeme přepravovat po bytě a také na rehabilitační kočárek, ten budeme používat pro pohyb se Sárinkou venku. Dcerce také ukazujeme videa z nemocničního prostředí, abychom ji alespoň trošku seznámili s prostředím, které brzo navštíví,“ popsala Petra Dostoupilová.

Do sbírky je možné přispět na webu Donio.cz/sedackaprosaru.