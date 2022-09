NSS mu v těchto dnech přiznal takzvaný odkladný účinek. To znamená, že magistrát nesmí až do skončení řízení o stížnosti vydat investorovi stavební povolení.

Výškovou budovu chce jako součást vznikající nové čtvrti postavit olomoucký podnikatel Richard Morávek.

„Rozhodnutí nás nepřekvapilo, jedná se o standardní praxi,“ reagoval mluvčí jeho developerské společnosti Petr Hlávka.

„Náš názor je konstantní a neměnný. Jsme přesvědčeni, že územní rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právním řádem a je platné, což potvrdilo i rozhodnutí krajského soudu,“ dodal mluvčí.

Újma investora vs. poškození centra

Veřejný ochránce práv chtěl žádostí o přiznání odkladného účinku předejít tomu, že by magistrát vydal investorovi stavební povolení dříve, než skončí samotné soudní řízení o kasační stížnosti.

Po vydání povolení by investor mohl začít stavět bez ohledu na případný úspěch kasační stížnosti ombudsmana u NSS.

„Nejvyšší správní soud přijal naši argumentaci, že dočasná újma, která může vzniknout investorovi tím, že momentálně nemůže pokračovat ve svém stavebním záměru, nemůže převážit nad případným již nevratným poškozením historicky cenné oblasti centra Olomouce,“ uvedl v pondělí ombudsman Stanislav Křeček.

Veřejný ochránce práv u NSS napadl rozhodnutí olomouckého krajského soudu, který letos v březnu odmítl jako nepřípustnou žalobu ombudsmana týkající se rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower vydané magistrátem. Stavba vysoká až 74 metrů získala územní rozhodnutí v roce 2019.

Město může být podjaté

Podle ombudsmana by stavba ohrozila městskou památkovou rezervaci. Město podle něj navíc může být ve věci podjaté vzhledem k tomu, že v minulosti s investorem uzavřelo smlouvu o spolupráci, a ten by mohl požadovat náhradu škody, pokud by se miliardová investice nakonec nezrealizovala.

Magistrát podle ombudsmana neměl o umístění budovy rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu. Radnice uzavřela smlouvu v roce 2010.

Podle krajského soudu ombudsman jako žalobce neprokázal takzvaný závažný veřejný zájem a nebyl tedy vůbec oprávněný žalobu podat.

„Mám za to, že žalobce, byť soud provedl veškeré důkazy, neprokázal, že stavba Šantovka Tower tak, jak byla popsána, navržena a schválena, představuje ohrožení zájmu ochrany hodnot městské památkové rezervace v Olomouci," citovala tehdy ČTK soudkyni.

S takovým závěrem ombudsman nesouhlasí.

„Jsem přesvědčený, že jsme závažný veřejný zájem na podání žaloby prokázali. Proto jsem podal kasační stížnost, aby se k možnostem ochránce podat tuto žalobu vyjádřila vyšší soudní autorita,“ vysvětloval Stanislav Křeček.

S umístěním výškové budovy poblíž centra města nesouhlasí památkáři a někteří odborníci. Stavba rozděluje obyvatele Olomouce.