Nakupování druhé generace, to už není obří obchoďák s parkingem stojící na periferii města, ale živá městská čtvrť tvořená jednotlivými budovami s různými funkcemi, které fungují v určitém souladu. Takový koncept rozvoje Šantovky na druhém břehu Mlýnského potoka představila v minulém týdnu developerská skupina Redstone podnikatele Richarda Morávka.

Vizualizace Šantovka District | Foto: Redstone

„Bude to velký pokrok, který vytvoří skvělý prostor zde v Olomouci,“ uvedl v úvodu své prezentace k upravenému projektu nové Šantovky 2 renomovaný britský architekt Robert Bishop.

Podle architekta, který vtiskl podobu stávající Galerii Šantovka, došlo za 10 let od jejího otevření k mnohým změnám.

„Jednou z nich byla pandemie, ale také přísnější požadavky v ochraně životního prostředí a v neposlední řadě také jiné požadavky ze strany zákazníků,“ přiblížil poslední trendy.

Představení projektu Šantovka District v OC Šantovka, 26 října 2023, Olomouc. Architekt Robert Bishop z atelieru StudioNZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Tvůrci nákupních center musejí podle architekta daleko více přemýšlet, jak nalákat zákazníky, aby vůbec přicházeli do center měst.

„Průměrný příslušník generace Z dnes tráví 7,2 hodiny na iPhonu. Jak tyto lidi tedy přivést do center měst, abychom ta centra oživili?“ odhaloval myšlenky, které vedly k novému konceptu.

V současné době se podle něj také klade daleko větší důraz na ekologické standardy.

„Měli bychom stavět budovy, které jsou flexibilní a jejichž využití můžeme v průběhu času měnit. Očekává se od nás, že jsme odborníci, ale já nevím, k čemu v budoucnosti dojde. Ale vím, že pokud vybudujeme budovu, která bude flexibilní, tak můžeme v průběhu času měnit i její využití a tomu říkáme změna účelu pro budoucí využití,“ přibližoval změny.

Vizualizace projektu Šantovka District.Zdroj: Redstone

Náměstíčko pro kapely i bruslení

Moderní nákupní centrum má podle experta plnit více účelů, zároveň fungovat jako městská čtvrť. Jako inspirativní příklady zmínil projekt Nivy v Bratislavě nebo HafenCity v Hamburku.

„Koncept, na který se zaměřujeme, se nazývá Placemaking. Je to vytvoření nějakého místa, kam lidé budou chtít přijít a kde si to budou chtít užít. Prostor, který bude nabízet celou řadu využití, a to v nejvyšší možné kvalitě,“ vysvětloval britský architekt, který se podílel na zmíněném projektu v Hamburku a je rovněž držitelem ocenění UNESCO za projekt Prado v Marseille.

Projekt Šantovky druhé generace využívá tyto nové postupy a otevírá se okolnímu prostoru. Vystavěn je kolem náměstíčka, kde v létě budou moci hrát kapely a v zimě může fungovat kluziště pro děti, vánoční trh.

„Bude to nový prostor pro celé město. Je zde prostor pro maloobchod, bydlení, ale také pro vzdělávací účely. Bude tam také hotel a propojení s budovou Šantovka jedna,“ představoval první vizualizace Šantovky District, jak byla nová čtvrť naproti „jedničce“ nazvána.

Obchodní ulice, cyklostezky, stánky

Vzniknout zde má nová ulice Šantovka street s maloobchody a obytnými prostory v patrech, místa pro volnočasové využití.

„Uvnitř budou něco, čemu bychom řekli obchodní ulice, které jsou otevřené, a to z ekologický důvodů. Jsou velmi široké. Budou to velmi kvalitní prostory. Snažíme se Kmyslet převážně na lidi, na člověka,“ popisoval Bishop během projekce pohledů na zamýšlenou zástavbu.

„Shrnul bych to tak, že by to mělo být přívětivé místo, které bude dostupné pěším i cyklistům a bude celkově propojovat řadu funkcí. A možná to bude právě to místo, které přivede příslušníky generace Z od iPhonů právě sem,“ sdělil architekt.

Nová část má citlivě navazovat na koryto Mlýnského potoka, na jehož břehu vytváří živé nábřeží, které umožní lidem přístup k vodě.

„Půjde o kvalitní prostor, kde jsou navrženy cyklostezky, kde si budou moci hrát děti a kde budou stánky s občerstvením,“ zmínil zakomponování vodního toku, kde se výhledově pracuje se vznikem vodáckého kanálu.

Stavět najednou, ne po etapách

Investor by chtěl začít s výstavbou nové Šantovky v příštím roce. V současnosti má povolení na původně projektovanou přístavbu Šantovka 2.

„Půjdeme v podstatě do nějaké změny, na které pracujeme. Předpokládáme, že toto bychom mohli mít vyřešeno do pololetí příštího roku. Pak bychom mohli začít stavět. Stavět budeme najednou, ne po etapách,“ přiblížil Richard Morávek, zakladatel skupiny Redstone.

Zdroj: Tauberová Daniela

Stavba samotná by měla trvat zhruba dva roky. Investiční náklady společnost odhaduje na tři miliardy korun.

Kromě nově představené Šantovky District a již budovaného bytového komplexu Šantovka Living investor počítá i s realizací výškové budovy Šantovka Tower.

„Dovolání pana ombudsmana nyní leží na Nejvyšším soudě a my netrpělivě čekáme na výsledek. Pořád jsme velcí optimisté a věříme tomu, že ten objekt tam bude stát,“ dodal Morávek.

