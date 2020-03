Žalobu ve veřejném zájmu podala v polovině února bývalá ombudsmanka Anna Šabatová na základě podnětů od spolku Za krásnou Olomouc a iniciativy Občané proti Šantovka Tower. Krajský soud v Olomouci nyní žalobě přiznal takzvaný odkladný účinek.

„Až do skončení řízení před krajským soudem se pozastavují účinky rozhodnutí o umístění stavby, aby se předešlo nevratným zásahům do území. Jinak by se totiž mohlo stát, že by pozdější zrušení rozhodnutí o umístění stavby nemělo žádný faktický dopad,“ vysvětlila mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Na stavbu Šantovka Tower tak nesmí být až do rozhodnutí soudu vydáno stavební povolení a není možné ani začít se stavbou.

Soud podle ní v odůvodnění konstatuje, že závažnost veřejného zájmu na podání žaloby lze spatřovat v tom, že v případě umístění stavby Šantovka Tower došlo ke kumulativnímu narušení několika veřejných zájmů.

Princip zákonnosti měl být popřen rozhodováním stavebního úřadu, při němž nedodržel právní předpisy, zejména stavební zákon, správní řád, zákon o státní památkové péči a zákon o ochraně přírody a krajiny.

"Pracujeme na podkladech pro stavební povolení"

Investor rozhodnutí soudu o přiznání odkladného účinku respektuje. Má však za to, že důvody pro zrušení vydaného územního rozhodnutí soudem dány nejsou.

„Jsme přesvědčeni, že pokud by ombudsmanka měla k dispozici veškeré relevantní informace a podklady, k podání žaloby by nikdy nepřistoupila. Postup, kdy k žalobě přistoupila bez provedení řádného šetření a bez toho, aby si vyžádala stanovisko Magistrátu města Olomouce a investora, je nejen nestandardní, ale i v rozporu s právním řádem,“ sdělil mluvčí projektu Juraj Aláč.

V současné době investor připravuje podrobné vyjádření k žalobě, kde se chce zaměřit také na skutečnosti, které zjevně nebyly ochránkyni práv při podávání žaloby známy.

„Vzhledem k aktuálním okolnostem lze těžko předvídat, kdy soud rozhodne. Nadále pracujeme na přípravě podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení. Doufáme, že se celá situace vyřeší bez toho, aby došlo k dalším zbytečným prodlevám v realizaci projektu Šantovka Tower,“ dodal mluvčí.