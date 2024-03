Šance, že společnost Redstone podnikatele Richarda Morávka v Olomouci postaví výškovou budovu Šantovka Tower, vzrostla, když krajský soud tento týden podruhé zamítl žalobu ombudsmana proti územnímu rozhodnutí na čtyřiasedmdesátimetrový multifunkční objekt. Podle ombudsmana však byl tímto porušen veřejný zájem na nestranném rozhodování a veřejný ochránce práv tak velmi pravděpodobně opět podá kasační stížnost.

Záměr se v Olomouci diskutuje přes 10 let a zhruba stejnou dobu trvá rozhodování o povolení pro věžák, který má své odpůrce v části veřejnosti a mezi památkáři, podle kterých by poškodil historické panorama města.

Bytový dům s veřejně přístupnou vyhlídkou v nejvyšším patře plánuje investor umístit při ulici Wittgensteinova, poblíž Galerie Šantovka a budovy Envelopa Office Center. Lokalita ještě spadá do ochranné zóny městské památkové rezervace.



„Jsme rádi, že soud již poněkolikáté svým rozhodnutím potvrdil, že náš právní názor je správný a že všechna rozhodnutí ve věci projektu Šantovka Tower byla učiněna v souladu se zákonem,“ reagoval ve středu na závěr soudu mluvčí společnosti Redstone Petr Hlávka.

Verdikt krajského soudu vnímá developer jako důležitý precedent.

„Pokud by úřad veřejného ochránce práv mohl bez dostatečného zdůvodnění a důkazů vstupovat do pravomoci orgánů státní správy a zpochybňovat její rozhodnutí, učinilo by to systém zcela nefunkčním,“ uvedl Hlávka.

Magistrát neměl vůbec rozhodovat

Podle ombudsmana by výšková stavba poškodila památkovou rezervaci. Město podle něj navíc může být ve věci podjaté vzhledem k tomu, že v minulosti s investorem stavby uzavřelo smlouvu o spolupráci, a ten by mohl požadovat náhradu škody, pokud by se miliardová investice nakonec nezrealizovala.

Magistrát podle veřejného ochránce práv neměl o umístění budovy rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu. Radnice uzavřela smlouvu v roce 2010.

Krajský soud rozhodoval o žalobě proti územnímu rozhodnutí poprvé před dvěma lety, kdy zamítnutí ombudsmanovi zdůvodnil tím, že ji nepodložil závažným veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud, kam se ombudsman obrátil, ale vyhodnotil, že soud v Olomouci měl provést důkazy, které veřejný ochránce práv k podpoře svých tvrzení navrhoval. „Na krajském soudu proto nyní bude, aby je provedl a posoudil, zda ve věci opravdu existovalo systémové riziko podjatosti,“ uvedl soud v Brně.

Porušení veřejného zájmu

Veřejný ochránce práv velmi pravděpodobně opět podá kasační stížnost.

„Podle našeho názoru byl v tomto případě porušen veřejný zájem na nestranném rozhodování orgánu státní správy a to kvůli riziku takzvané systémové podjatosti. Máme za to, že krajský soud nerespektoval rozsudek Nejvyššího správního soudu,“ sdělil Olomouckému deníku Stanislav Křeček.

Krajský soud veřejnému ochránci vytkl, že neuvedl konkrétní osoby, které by měly mít zájem na tom, aby se stavba uskutečnila, a kvůli tomu by působily na úředníky.

„Kdybychom znali konkrétní osoby, tak se obrátíme na policii, a ne na krajský soud, aby vyřešil systémovou podjatost. Ta znamená, že bez ohledu na odpovědnosti jednotlivých lidí, jednotlivých úředníků, jednotlivých zastupitelů, je tady vážné podezření, že nebylo rozhodováno nezávisle,“ prohlásil Křeček.

Pokud veřejný ochránce opět podá kasační stížnost, Nejvyšší správní soud ji už nemusí opětovně projednat. Investor by pak mohl požádat o stavební povolení.

„Pokud jde o naše další kroky v této záležitosti, musíme si nejprve prostudovat zdůvodnění rozhodnutí soudu a náš další postup pečlivě promyslet. Do té doby se nebudeme detailněji vyjadřovat,“ sdělil k dalšímu postupu investora Petr Hlávka.

Součást Šantovka District

Budova s jednadvaceti nadzemními podlažími má být součástí připravované čtvrti Šantovka District, kterou developer představil v nové podobě vloni na podzim.

Místo přístavby Galerie Šantovka se čtyřmi nadzemními patry propojené se stávajícím obchodním centrem „pasáží“ nad tramvajovou tratí a vodním tokem, chystá na druhém břehu Mlýnského potoka řadu nových budov a veřejných prostranství. Investiční náklady odhaduje na tři miliardy korun.

Lokality se také týká pořízení změny č. II územního plánu Olomouce, kde kvůli soudu ohledně územního rozhodnutí na stavbu výškové budovy a očekávané změně k vydanému územnímu rozhodnutí na komplex Šantovka 2 zatím neproběhlo projednání návrhu.