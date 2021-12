Na základě podnětů z výzkumu Šantovka rozšíří prostory foodcourtu, kterému dodá i více zeleně. Plánuje také posílit a zpestřit nabídku včetně vybudování fresh marketu s čerstvým ovocem a zeleninou.

„Budeme se snažit také reagovat na počet relaxačních zón, na jejichž nedostatek poukazovali nejvíce muži, kteří čekají na své partnerky během nákupů,“ poukázal Hlávka.

Významnou změnou designu podle něj projde také druhé zábavní patro, kde se nachází restaurace, divadlo, kino a bowling.

Olomouc jako gastronomický tahák. Dárkové poukazy na Vánoce frčely ve velkém

Pocity podle barev

Cílovými skupinami výzkumu, který proběhl letos v červenci a září, byli teenageři od 12 do 17 let a ženy a muži od 24 do 60 let. Výzkumu se zúčastnili také zaměstnanci Galerie Šantovka.

„S respondenty jsme společně procházeli prostory centra. Na úvod od nás obdrželi mapu, kde byla vyobrazena všechna patra celé Šantovky. Jejich úkolem bylo do ní skrze barvy zaznamenávat své pocity (zelená barva pozitivní, oranžová neutrální, červená negativní) a tím vyjádřit svůj názor na jednotlivé lokace. Následně byli respondenti výzkumníkem dotázáni na to, proč danou barvu zvolili a jak se na daném místě cítili,“ vysvětlil jeden z řešitelů výzkumu sociolog Petr Špůrek.

2+kk na ostrově u Šantovky od 4,8 milionu. Developer zahajuje prodej

Přístup oceňuji, říká profesor

Experti přístup a použitou metodu ocenili. Utváření pocitových map podle nich může být užitečným marketingovým nástrojem při rozvíjení nebo rekonstruování prostoru, a to včetně kulturního a obchodního centra typu Šantovka.

„Je třeba ocenit hodnotu zjištěných výsledků, ale i použité metodologie šetření,“ reagoval emeritní profesor Dušan Šimek působící na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Univerzitě Palackého.

Příprava D55 do Kokor má brzdu, zemědělci uspěli se žalobou

Olomoucké nákupní centrum má prodejní plochu 48 tisíc metrů čtverečních a patří mezi deset největších obchodních center v České republice. Před pandemií koronaviru do ní ročně zavítalo přes 8 milionů lidí.

Investor Office Park Šantovka se chystá nákupní centrum rozšířit o přístavbu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Investor podal žádost o stavební povolení. Na levém břehu Mlýnského potoka by chtěl začít stavět v druhé polovině příštího roku.

Šantovka 2 jde pro povolení, investor chystá i proměnu "jedničky"