Pořádnou taneční party se světovou DJ hvězdou Alle Farbenem si užily u olomoucké Šantovky davy lidí a současně pomohly dobré věci.

DJ party u Šantovky, 2.9.2023 | Video: Tauberova Daniela

Sobotní akce totiž vynesla více než půl milionu korun na podporu projektu Otevřeme zahradu u hospice na Svatém Kopečku.

Pořadatel DJ party konané v rámci oslav 10. narozenin olomoucké Galerie Šantovka předem avizoval, že veškerou tržbu ze symbolického vstupného ve výši 100 korun věnuje na dobročinné účely.

„Dohodlo se, že obdarovaným bude sdružení Dobré místo pro život, které peníze využije pro realizaci projektu Otevřeme zahradu. Po sobotní večerní hudební parádě teď na konto sdružení přibude 571 400 korun,“ informoval za organizátory Petr Hlávka.

Sdružení s dobrovolníky revitalizuje dříve zanedbaný prostor u hospice, který proměňuje v příjemnou zahradu. Sloužit bude nejen zařízení, ale bude také zpřístupněna veřejnosti.

Oslavy nekončí: Adam Mišík a Pam Rabbit

Uplynulým víkendem oslavy 10. narozenin Šantovky podle organizátorů neskončily. Druhá část je naplánovaná na

„Opět to bude den plný hudby, zábavy, adrenalinu a dalších atraktivních bodů. Na úspěšnou hudební část první oslavy naváže v říjnu koncertní program s Adamem Mišíkem, Lake Malawi, We are Domi a O5 a Radeček, hlavní hvězdou večera bude velmi nadějná mladá zpěvačka Pam Rabbit,“ lákal mluvčí Galerie Šantovka Petr Hlávka.

sobotu 14. října.

Návštěvníci během celého dne uvidí i adrenalinová vystoupení na akrobatických šálách, unikátní světelnou show, různé interaktivní instalace, VR modely nebo simulátory letadel Boeing či Airbus na pohyblivých platformách. Chystá se barmanská a sushi show i módní přehlídky.

Říjnové oslavy se budou konat v areálu Galerie Šantovka a jejich program je již k dispozici na webu.