Hvězdná hudební vystoupení, světelnou a akrobatickou show nebo módní přehlídky. Oslavy 10. narozenin Šantovky pokračují v sobotu 14. října ve velkém stylu. Odehrají se tentokrát přímo v prostorách obchodního centra a na pódiích na prostranství před Šantovkou.

DJ party u Šantovky, 2.9.2023 | Video: Tauberova Daniela

Návštěvníci se mohou těšit na adrenalinová vystoupení akrobatů na šálách, lanech či kruzích. Levitovat budou mezi jednotlivými patry obchodní galerie.

„Mladší návštěvníci si určitě užijí různé interaktivní instalace, VR modely a velmi přesvědčivé simulátory letadel Boeing či Airbus na pohyblivých platformách. Přítomny budou virtuální stěny, unikátní audiovizuální taneční show na indoor stage,“ zval na oslavy mluvčí centra Petr Hlávka.

Vánoční trhy v Olomouci už mají termín. Punče i bruslení zůstanou déle

Na sobotní večer připravili organizátoři unikátní audiovizuální show uvnitř obchodní galerie.

Pestrý hudební program u Šantovky opět nabídne hvězdná jména. Na venkovním pódiu vystoupí Adam Mišík, Lake Malawi, We are Domi a O5 a Radeček a Pam Rabbit.

„Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na dvě hudební stage, jenž budou tam, kde v září exceloval Alle Farben,“ lákal Hlávka.

Hudební zóna u Šantovky - 14. října 2023

Venkovní plocha vedle dětského hřiště s pirátskou lodí



We Are Domi 12:00 – 13:00

Pam Rabbit 14:00 – 15:00

Lake Malawi 16:00 – 17:00

Adam Mišík 18:00 – 19:00

O5 a Radeček 20:30 – 21:30

DJ 13:00 – 13:30 | 15:00 – 15:30 | 17:00 – 17:30 | 19:00 – 19:30

Laser show 20:30

360° video koutek 12:00 – 21:00

Šantovka chill out zóna 10:00 – 21:00

Hvězdné tváře se objeví i mezi moderátory. Publikum bude bavit moderátor, influencer, herec a zpěvák Milan Peroutka, role moderátorky se zhostí také Barbora Krčmová známá z OČKO TV a Evropy 2.

VIDEO: Rodinná megaparty Šantovky nadchla. Do parku dorazily davy

Ani ve druhé části oslav Šantovky nebudou chybět sportovní aktivity. Dorazí fotbalisti z SK Sigma Olomouc. Na dvou stanovištích v Šantovce budou nabízet aktivity pro děti, fanoušci se dočkají autogramiády hráčů i debaty s trenéry.

Během dne nabídnou pořadatelé také několik fashion show a přehlídek. „Světem módy vás provedou profesionální tanečníci, krásné kousky do šatníku předvedou i úspěšné účastnice soutěže Miss Šantovka,“ zval mluvčí.

V Šantovce se volila Miss, krásky předvedly i plavky od Nely Slovákové

O správnou atmosféru narozeninových oslav se postará barmanská show. K vidění bude unikátní přehlídka přípravy drinků s použitím kapalného dusíku nebo suchého ledu. Ohňová show zase nabídne triky s hořícími lahvemi nebo chrlením ohně.

Celý program oslav je k dispozici na webu Galerie Šantovka zde.

Hvězdná párty u Šantovky vynesla balík pro novou zahradu na Sv. Kopečku