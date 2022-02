VIDEO: Slavnostní představení nové tělocvičny v Samotiškách, 15. února 2022

Postavit novostavbu na pozemku vedle školy se obec s 1380 obyvateli snažila přes 15 let, tak dlouho byl záměr na stole. Narážela například na ochranné pásmo svatokopecké baziliky, které znemožňuje výstavbu rozměrnějšího objektu.

„Nemůžeme stavět budovu větší než dvacet krát patnáct metrů, což byla komplikace,“ popisovala starostka. „To jsme vyřešili, ale nebyly finanční zdroje. Zkoušeli jsme následně získat dotace, ale nepodařilo se,“ líčila těžkosti se stavbou s rozpočtem 27 milionů korun.

Nakonec se obec pustila do realizace sama, s přispěním Olomouckého kraje, který projekt podpořil pěti miliony korun.

„Tělocvična konečně stojí, to je podstatné. Školáci i místní sportovci a zájemci o pohybové aktivity mají kvalitní zázemí. I díky místním lidem, podnikatelům. Na tělocvičnu místní darovali 325 tisíc korun. To je polovina částky na tělocvičné nářadí. Je to obrovská pomoc,“ děkovala starostka.

Odpoledne pro veřejnost

Tělocvična zatím školákům neslouží. V pondělí teprve byla budova zkolaudována.

„Připravili jsme Den otevřených dveří, na který si děti secvičily vystoupení, nebylo to snadné, protože minulý týden měly karanténu. Ale stihlo se to a bylo to krásné,“ pochválila během úterního dopoledního programu školáky starostka.

První stupeň v Samotiškách navštěvuje šest desítek žáků. Do nového se už těšili. Podle starostky chodili školáci už netrpělivě nahlížet do tělocvičny přes skleněné dveře.

„Hned po prázdninách začnou cvičit. Prostory budou v odpoledních hodinách využívat sportovci a veřejnost, což nám pomůže ponížit provozní náklady. Poptávka po pronájmu tělocvičny je velká,“ dodala starostka.

