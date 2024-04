VIDEO: Mladí klapači v Samotiškách to umí parádně rozjet. Podívejte se

Kostelní zvony umlkly - říká se, že až do Bílé soboty „odlétají do Říma“. V Samotiškách je na Zelený čtvrtek nahradili kluci řehtačkami. Několikrát za den oznamují lidem čas - ráno, v poledne a večer. Mají rozdělené rajóny a během hlasité obchůzky neminou žádnou ulici. Rachot je to pokaždé pořádný.

Na Zelený čtvrtek umlkly kostelní zvony. V Samotiškách je nahradili kluci rachotem řehtaček, 28. března 2024 | Video: Tauberová Daniela