První jahody se už červenají na plantáži v Olomouci-Slavoníně. Letos sklizeň zpozdilo chladné květnové počasí. Proti loňsku je skluz zhruba tři týdny.

„Skluz sice je v porovnání s posledními roky, ale z dlouhodobého hlediska je to tak, že se počasí spíše vrátilo do normálu, kdy jsme po letech zažili chladné a deštivé jaro. Sazenice měly možnost zesílit. Vypadá to velice pěkně,“ hodnotil před startem samosběru majitel plantáže v Olomouci-Slavoníně Jan Dostál.

Tři novinky

K samosběru pěstitel nabídne kompletně celou úrodu. Tedy 5,5 hektaru.

„Vysazeno je celkem šest odrůd, které budou postupně dozrávat. Tři úplné novinky. Zákazníci budou spokojeni,“ zval Dostál.

Na okraji Olomouce i na jahodové plantáži u Skrbeně, odkud poputuje část úrody ovoce i do stánkového prodeje, chtějí pěstitelé zahájit samosběr jahod v příštím týdnu.

Ve Slavoníně možná už v pondělí.

„My spíše ve druhé polovině týdne. Alespoň tak to dnes odhadoval agronom,“ uvedla ve středu Michaela Navrátilová ze společnosti Solagro. Jahody firma pěstuje na šestihektarovém poli směrem na Horku nad Moravou.

Přes 70 korun za kilo

Vlastnoručně natrhané jahody letos podle pěstitelů o něco podraží. Ve Slavoníně chtějí začít s cenou 75 korun za kilogram. „Přesnou cenu zatím neřeknu, ale určitě to bude přes 70 korun za kilogram,“ reagovala Navrátilová.

Termín zahájení samosběru pěstitelé včas upřesní na svých internetových stránkách a sociálních sítích: http://jahodyolomouc.cz/ a https://www.jahodarny.cz/slavonin/.

