Milovníci jahod pomalu mohou začít chystat zavařovačky a mrazáky. Populární samosběr propukne v Olomouci-Slavoníně již brzy. Letos vzhledem k extrémům počasí, které zapříčinily prudký nástup vegetace a kvetení raných odrůd, bude startovat zřejmě v rekordním termínu.

Pěstitel Jan Dostál na plantáži ve Slavoníně. 4. května 2024 | Video: Tauberová Daniela

Jahod by měl být dostatek, i přes škody napáchané nedávným mrazem. Poptávku po samosběru by se mělo podařit pokrýt i ve Skrbeni, kde letos neplánují vlastní prodej jahod ve stáncích.

„Proti mrazíkům jsme přikryli tři hektary raných odrůd. Dva a půl hektaru, vesměs starší porosty, jsme bohužel nestihli ochránit. Zde jsou škody velké,“ ukazoval jahodníky v různých částech slavonínské plantáže Jan Dostál, který patří mezi největší pěstitele jahod v Olomouckém kraji.

Doufá, že ho podrží zakryté jahody plus pozdní odrůdy jahodníků, které takové škody při jarních mrazících neutrpěly.

„Letos budeme jahody sklízet zatím z největší plochy – v součtu je ke sklizni sedm hektarů. Díky tomu by neměl být problém pokrýt poptávku,“ těšil se pohledem na slibné porosty, které i díky hloubkovému podrývání na podzim vypadají velmi dobře.

Samosběr, pro který je ve Slavoníně určeno 100 procent úrody, by mohl začít již kolem 15. května, tedy příští týden. Ke sběru budou postupně plody šesti odrůd jahodníku.

„Uvidíme, jak rychle budou plody nazrávat, ale je možné, že od poloviny května začneme. Mezi 15. a 20. květnem,“ odhadoval letošní start Jan Dostál.

„Bude to rekordně brzy. Takový extrém nepamatujeme: po zimním spánku jsme se budili hrůzou už 1. února, kdy bylo deset stupňů nad nulou. Před mrazíky bylo dvacet stupňů,“ ohlédl se.

Skrbeň: Samosběr bude, stánek ne

Mrazy škodily i na jahodnících v oblíbené lokalitě ve Skrbeni.

„Přišly v nejméně vhodné fázi, kdy už byly jahody dosti nakvetlé. Samosběr však rozhodně bude! Rušíme stánkový prodej a budeme se letos věnovat pouze samosběru,“ vzkázal zájemcům o populární samosběr Marcel Špaček.

Začátek sklizně odhaduje spíše na konec května - za dva tři týdny.

„Vypadalo to, že letos to bude hodně brzy, ale jak zamrzlo, zpomalilo se to. Příští týden to určitě nebude. Sledujeme vývoj denně, informace budeme aktualizovat. Doufáme, že už žádné mrazíky nepřijdou,“ poznamenal.

Ve Skrbeni letos budou lidé sklízet jahody ze sedmi hektarů. Celá úroda bude vyčleněna výhradně pro samosběr.

Cenu ovoce budou stanovovat pěstitelé až těsně před zahájením sklizně.

Stěhování ze Slavonína

Na pozemcích na okraji Slavonína se letos budou jahody sklízet naposledy. Pěstitel se stěhuje do nedalekého Nedvězí, část Olomouce.

„Je to zajímavá lokalita. Máme tam lepší půdu. Jahody bychom chtěli kvalitativně posunout ještě o něco nahoru,“ dodal Jan Dostál.