Populární samosběr cibule v Blatci odstartoval o hodinu dříve. Musel. Zájem lidí byl obrovský a na poli se tvořila fronta, i když sbírat se mělo začít až od páteční 14. hodiny. Cibule patří mezi nejkonzumovanější druhy zeleniny v Česku. V Blatci si ji mohou lidé vlastnoručně natrhat za deset korun. Ne jednu cibuli, ale kilogram prvotřídní zeleniny.

Velký zájem o samosběr cibule v Blatci. 21. července 2023 | Video: Tauberová Daniela

„Přijeli jsme až z Rakova. Vyplatí se nám to. Za deset korun? Vynikající cena. V obchodě stojí i čtyřikrát tolik. A my cibule spotřebujeme hodně. Bez ní nejde vařit, je to základ naší kuchyně,“ svěřila se zákaznice z obce na Hranicku.

Na pole na okraj Blatce dorazila už krátce po poledni. Stejně jako manželé z Bohuňovic. „Rádi si počkáme. Nebudu jezdit na poslední chvíli. Budou tu davy a zácpa aut,“ usmál se sympatický senior.

Z pole si nakonec ve spolupráci s manželkou odnášel 45 kilogramů cibule. „Je nádherná, podívejte se,“ loučil se a odcházel spokojeně k autu zaparkovanému na poli.

V tu chvíli už na prašný pozemek přijíždělo jedno za druhým. Do oficiálního startu populárního samosběru hned čtyř druhů cibule však stále zbývala více než hodina.

Dobře uskladněná vydrží rok

Blatecký soukromý zemědělec Leon Vlček nabízí cibuli k samosběru druhým rokem. Sklízí se ze šesti hektarů. „Žlutá, červená, bílá a růžová. Všichni si přijdou na své, ale nejvíce je samozřejmě žluté,“ zval všechny na samosběr.

Dobře uskladněná cibule podle Vlčka vydrží v potřebné kvalitě klidně rok.

„Co máme zpětnou vazbu, někteří zákazníci mají naši loňskou cibule ještě teď. Berou ji i s natí a neočištěnou, se slupkami, ji nechají někde viset, jako to dělaly naše babičky,“ poznamenal.

Letošní výnosy cibule budou podle pěstitele v porovnání s loňským rokem menší.

Nejvyšší kvalita za příznivé ceny

Samosběr cibule zkusil Leon Vlček poprvé vloni poté, co se mu v předchozích letech osvědčil samosběr česneku a brambor. Zájem byl mimořádný, stejně jako o česnek a brambory.

„Lidé takto získají nejvyšší kvalitu. Při strojovém sklízení zeleniny může dojít k nějakém poškození. Navíc cena je díky samosběru velmi příznivá,“ poukázal.

Samosběr cibule (žluté, červené, oválné lahůdkové), kořenové zeleniny, rajčat, dýní i melounů připravuje na konec srpna pěstitel Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic. Sbírat by se mělo začít kolem 25. srpna. Ceny budou opět lidové.

