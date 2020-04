Lidé mohou vyřizovat svoje záležitosti v časech, na které byli zvyklí před vypuknutím pandemie.

„Tedy každý pracovní den od 8 hodin ráno – v pondělí a ve středu do 17, v úterý do 15 a ve čtvrtek i v pátek do 14 hodin. Pořád ale platí, že by k nám měli přicházet jen ve výjimečných a zdůvodněných případech,“ uvedl ředitel krajského úřadu Lubomír Baláš.

Zvýšená hygienická opatření platí i nadále. Návštěvníci budovy proto musejí mít zakrytá ústa, nos a během čekání na vyřízení své žádosti dodržovat alespoň dvoumetrový odstup od dalších osob.

Až do odvolání navíc platí zákaz pořádání hromadných akcí v prostorách úřadu.

„Neproběhnou tak třeba školení nebo semináře, jichž se veřejnost v minulosti účastnila například v kongresovém sálu,“ upozornila mluvčí úřadu Eva Knajblová.