Lidé vyrazili hlavně pro sazenice zeleniny a květin. Odnášeli si také čerstvé bylinky či řezané květiny.

Zájem o produkty po znovuotevření tržnice byl velký a ještě větší očekávají prodejci i správa tržnice v sobotu.

„Koupila jsem si přísadu zeleniny a dvě květiny. Konečně tržnice opět funguje. Bude co sázet,“ usmívala se spokojeně paní Marie, která přijela na středeční trh z Příkaz.

Pro farmářské trhy platí uvolnění od pondělí 20.dubna a jejich pořádání je podmíněno dodržováním přísných opatření. Prodejci nesmí nabízet potraviny určené k bezprostřední konzumaci a musejí mít nejen roušky, ale také rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Správci prodejních míst dohlédnout na to, aby mezi prodejními stánky či stoly byly nejméně dvoumetrové odstupy.

Macešky jsme museli vyhodit

„Konečně se trh otevřel a my jsme mohli přijet. Část zboží jsme už bohužel museli vyhodit, například macešky,“ popisoval přes roušku zástupce Zahradnictví Novosadovi z Hrdibořic, který přivezl širokou nabídku sazenic zeleniny, balkonovek a bylinek.

„Měl jsem pět stolů a nyní mohu mít dva, takže stejně neprodám, co bych mohl. Ale musíme ten koronavir nějak přečkat,“ pokrčil rameny.

Dlouholetí trhovci kroutili nad opatřeními a dopady epidemie koronaviru hlavou. Za desítky let, co nabízejí zeleninu či vajíčka nic podobného nezažili.

„Domácí vajíčka a ořechy prodávám v roušce přes pusu, lidé musejí mít ode mě dva metry. Jezdím sem čtyřicet a všechna ta opatření, co musí být, to jsem nezažil. Je to divná doba, která nás potkala,“ hodnotil pětasedmdesátiletý prodejce z Kostelce na Hané.