Lidé si mohou pořídit šupináče na sváteční stůl v době od 8 do 17 hodin, a to denně až do 23. prosince. Ryb je dostatek.

Živé kapry z Tovačova seženou zájemci i v Olomouci - u Senima, Olympie a u Billy v Dobnerově ulici. Koupit je mohou také u Billy na Jižních Svazích ve Zlíně.

„Na stáncích prodáváme pouze kapry, za kilogram lidé zaplatí o pět korun více - 120 korun,“ řekla Marie Zahradníčková z Rybářství Tovačov.

Pro zákazníky, kteří by si chtěli zpestřit štědrovečerní tabuli jiným druhem ryb, jsou k mání sádky v Tovačově, ale také Chropyni a Záhlinicích. Na sádkách v Tovačově je otevřeno denně od 8 do 16 hodin, a to až do 23. prosince.

„Kromě tradičního kapra zde lidé seženou i amura nebo tolstolobika. Nejlevnější rybou je karas, ten vyjde na 50 korun za kilo. Tolstolobik stojí 65 korun. Nejdražší je štika, sumec a jeseter - zákazníci zaplatí 300 korun za kilogram,“ upřesnila.