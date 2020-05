"Jedná se o první oficiální ročník, ale tento závod pořádám už podruhé. Sešlo se nás dvanáct, chytá se ale po dvojicích. Převážná většina rybářů se mezi sebou zná," přiblížil závod s názvem Rybář je kámoš jeho organizátor Vojtěch Remenec a doplňuje: "Je to ve smyslu, chyť a pusť, aneb chovejte se k rybám slušně."

Rybářská parta byla nepřehlédnutelná. Originální trička a hlavně pivní půllitry budou trvalou vzpomínkou.

"Jde spíše o setkání kamarádů než prestižní závody. Ale samozřejmě, že úlovky měříme a počítáme. Většina rybářů by nás asi zlynčovala, jedeme na centimetry. Počítáme pět nejdelších ryb chycených v sektoru," vysvětluje Vojtěch Remenec a dodává: "Letos se dařilo nad očekávání. Loňský rekord metrové ryby zatím nepadl, zatím jsme na jednadevadesáti centimetrech. To je přibližně třináct, čtrnáct kilo. Nejvíce to bralo v pátek večer a v sobotu ráno."

Nejvzdálenější ale také průběžně nejúspěšnější lovci dorazili až z Pardubic.

"Vojta je můj bratranec a poslal mi pozvánku. Jelikož zdejší kluky neznám, tak jsem vzal kamaráda Pavla a jsme tady," říká Stanislav Knoll a jeho kamarád Pavel Šurkala dodává: "Jelikož je zde malá voda, tak je to hlavně o krmení. Za den jsme zkrmili přes dvacet kilo. Nejvíce jdou na partikl a jahodové boilies. Největší rybu jsme chytli v sobotu ráno právě na jahody. Když nás Vojta pozve, rádi přijedeme i příští rok."

Drahanovická vodní plocha prakticky v centru obce je vyhledávanou rybářskou destinací.

"Rybník je dobře zarybněný. Je sice malý, ale co vím, je tu okolo pěti tun ryb. To je hodně," uzavírá Vojtěch Remenec.

Medailové pořadí závodů: 1.Standa Knoll a Pavel Šurkala, 2. Vojtěch Remenec a Ondřej Remenec, 3. Marek Švécar a Kuba Fojtik.