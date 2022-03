Obrátil se na zaměstnance, zda by část názvu odkazující na Rusko nepřekryli fixem. Nikdo nereptal. Naopak. I když si projevem solidarity s Ukrajinci bojujícími za svobodu své země přidělali práci.

„Ve firmě to tak cítíme všichni. Na tu hrůzu, co Rusko páchá na Ukrajině, máme shodný pohled,“ uvedl majitel výrobny lahůdek Stanislav Holinka.

Zažil okupaci tehdejšího Československa, po které se v Olomouci rozpínala sovětská armáda dlouhých 23 let. Měli zde kasárna, byty, vlastní školy i několik obchodů. Sověti si v Olomouci vybudovali i svůj kulturák.

„Nejde zapomenout na to, co tady dělali, jak se Rusi chovali, na celý ten jejich systém, který se nyní snaží nastavit na Ukrajině. Sice obdivuji ruskou literaturu, ruské umělce, ale když většina národa podporuje tak šílenou agresi, to zkrátka musíte zareagovat,“ vysvětlil konec „Ruského vejce“.

Společný pohled na tu hroznou věc

Aby zákazník nedostal balení s původním názvem oblíbené lahůdky, musí zaměstnanci jeho část přeškrtat. Do ruky vezmou několik tisíc krabiček za den.

„Ano, je to práce navíc, ale když jsem o to poprosil zaměstnance, všichni byli zajedno, je to náš společný pohled na tu hroznou věc, která se děje ukrajinskému lidu,“ zopakoval majitel Stanislav Holinka.

Stejně tak firma zrušila populární chlebíček s ruským vejcem. Místo něj dnes nabízí zákazníkům chlebíček s obloženým vejcem.

Zklamali jste mne. Co s tím uděláte?

Odpor známé výrobny lahůdek z Olomouckého kraje se však nesetkal jen s kladnými ohlasy.

„Jeden zákazník se ozval, že jsme ho zklamali a co s tím budeme dělat. Řekl jsem mu, že vůbec nic,“ stál si za svým postojem majitel.

Společnost, která má sídlo v Samotiškách a výrobnu ve Vrbátkách, od propuknutí války na Ukrajině již také zaměstnala několik válečných uprchlíků.

„Zatím tři pracovnice. Oslovily nás a práci jsme pro ně měli. Další tři lidé z Ukrajiny by ještě měli nastoupit,“ dodal Stanislav Holinka.

