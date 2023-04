/ ANKETA / "Že sáhnou na Horní náměstí, to jsem nečekal!" Plánované zavření vybraných poštovních poboček v Olomouci provázejí emoce. Zejména starší lidé to zásadně odmítají. Na olomoucké pobočky od pátečního dopoledne přicházejí nebo telefonují, aby se ujistili, zda se právě jich dotkne rušení. V krajském městě chce Česká pošta od 1. července zavřít sedm poboček, tedy polovinu současného počtu, včetně té v historickém domě na hlavním olomouckém náměstí.

Pobočka České pošty v Galerii Šantovka v Polské ulici. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Jsem zásadně proti tomu. Mám tady peníze. Z bankomatu vybírat neumím. Že bychom měli chodit do Šantovky? To snad nemyslíte vážně! Jak tam mám chodit? Nesmí tuto poštu zrušit!“ rozčilovala se hlasitě zhruba osmdesátiletá seniorka, která se opírala o francouzské hole.

V chodbě pošty na Horním náměstí vyvolala její odmítavá reakce rozruch.

„Taky s tím nesouhlasím. Je to další krok k vylidňování centra. Pošta tady má tradici. Nechodím už posílat dopisy, ale jsou tu přece další služby,“ přitakal o něco mladší muž, jenž si bral z automatu pořadový lísteček k přepážce.

Překvapení dával najevo i přicházející pan Jaromír: „Že sáhnou na Horní náměstí, to jsem nečekal. Je mi to líto. Kdysi jsem to tady rekonstruoval. V krajském městě by si pošta měla nechat takové reprezentativní prostory.“

Pošta v Olomouci zavře sedm poboček, i na Horním náměstí. Tady je SEZNAM

Na poště na Horním náměstí v pátek před polednem čekalo pět klientů, až přijdou na řadu.

„Proč to chtějí rušit, lidi sem chodí. V Šantovce bude v té malé pobočce narváno! Už teď jsou tam fronty. Co je toto za nesmysl,“ odcházel nazlobeně z pošty na Horním náměstí zhruba padesátník.

Na pobočce v Galerii Šantovka pár minut po poledni stálo nebo sedělo devět lidí.

„Jsem tady zhruba pět minut. Bydlím na Rožňavské, většinou chodím na Jánského, ale jsou tam fronty. To se nedočkáme, až zruší tolik poboček. Nesouhlasím s tím,“ reagovala na krok pošty maminka s dítětem v kočárku.

Na Jánského to bude hrůza

Kromě pošty na Horním náměstí a v Galerii Šantovka nyní mohou Olomoučané v centru města využít dvě přepážky v ulici Mariánská s kratší provozní dobou. Do 18:00 zde mají otevřeno v pondělí a ve středu, kdy ale otevírají až v 10:00, jindy končí v 16:00. Přes oběd je pobočka na hodinu uzavřena.

Rušno je od oznámení uzavření poloviny olomouckých pošt i na pobočkách na okraji města.

„Lidé volají a ptají se, co je na tom pravdy. Jsou z toho nešťastní, hlavně naši starší klienti,“ potvrdila pracovnice pobočky v Kyselovské ulici.

Debaty se vedly i na dvoře před vchodem do pošty.

„Není pravda, že sem nikdo nechodí. Třeba teď jsou uvnitř tři lidi. Na Jánského to mám z Teichmannovy o dvě stě metrů blíž, ale je tam nával, kolikrát čekám venku. Teď to bude hrůza,“ kroutil hlavou pan Miroslav.

Velký požár domu ve Chválkovicích, zasahovaly desítky hasičů

Primátor: Jak náměstí nahradí?

Vedení města se chce se zástupci České pošty sejít a nechat se informovat o způsobu i výběru poboček, které státní podnik označil ke zrušení.

„Konkrétně pobočka na Horním náměstí je poměrně frekventovaná. Lidé si zde naopak stěžují, že není v některých časech otevřený dostatečný počet překážek. Zajímalo by mě, jakou formou chce Česká pošta tuto pobočku nahradit,“ reagoval primátor na zveřejněný seznam rušených poboček.

Kromě úřadovny na Horním náměstí se rušení týká poboček v Holici (Náves Svobody), ve Slavoníně (ul. Kyselovská), v Nemilanech (ul. Raisova), v Pavlovičkách (ul. Pavlovická), v Litovelské ulici a v Hněvotíně u Fakultní nemocnice.

„Pokud jde o okrajové části, budeme se snažit zjistit, jak pobočky byly využívány a s předsedy komisí městských částí mluvit o tom, jak jsou pro lidi důležité,“ zdůraznil primátor.

Na olomoucké tržnici renovují stoly. První Selské trhy začínají v sobotu

Kromě toho chce vedení města znát odpověď i na další otázky související se zajištěním služeb klientům.

„Jak zajistí službu těm, kteří nedojdou další dva, tři kilometry na další pobočku. Aby se zkrátka nenaplnil scénář, kdy Česká pošta malým obcím garantuje, že se u nich pobočky rušit nebudou, a velká města, která vznikla integrací menších obcí, o tyto počty poboček přijdou,“ dodal Žbánek.

Bez opatření by nezůstaly žádné pobočky

V dopisech zaslaných starostům vedení České pošty avizovalo, že je její zástupci navštíví a odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě.

„Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ sdělil k razantnímu kroku Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Oprava olomouckého průtahu zavře sjezdy z estakády. Kudy vás nepustí

V souvislosti se snižováním počtu poboček o 300 na 2900 v rámci celé České republiky rozdá pošta výpovědi zhruba šestnácti stům zaměstnanců. Státní podnik chce lidem nabízet rekvalifikace nebo jiná místa. Úspory na mzdách a provozu pošt budou v řádu jednotek miliard korun.

Zatímco pracovnice olomoucké pobočky v ulici Kyselovská potvrdila, že dostala nabídku a po 1. červenci neskočí na úřadu práce, na Horním náměstí podle slov úřednic důvod k optimismu nevidí. „Je nás tady dvanáct a aktuálně máme informace, že pro nás místa nejsou,“ sdělily v pátek odpoledne Olomouckému deníku.