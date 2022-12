„Rusalka pro mě byla vždy více pohádkou pro dospělé nežli pohádkou pro děti. Je v ní ukryto mnoho psychologických poselství a žánrově se dle mého názoru blíží až k psychothrilleru, nebo dokonce hororu. Jsem ráda, že inscenátoři v Olomouci vzali dílo vážně natolik, že ho zpracovávají tak, jako by se všechna bezpráví v této opeře mohli dít i jim samotným. Z tohoto výrazného inscenačního vybočení, oproti uplynulým sezónám, mám velký respekt a velice si ho vážím. Mít v našem operním domě jméno CABANI je obrovská čest,“ uvedla umělecká šéfka souboru opery a operety Veronika Loulová.

Rusalka patří již 120 let k největším klenotům nejen české, ale i světové operní literatury. Genialita Dvořákovy hudby a libreto Jaroslava Kvapila podle tvůrců zaujme všechny diváky bez rozdílu věku a značka CABANI nabízí svou režií další možný pohled na nesmrtelné dílo.

„Opera, díky hudbě, přináší vnímání ne realistického příběhu, ale asociační vnímání, podobenství. Zvláště dnes, kdy nerozhodnost Prince je podobná neschopnosti mnoha mladých mužů jasného rozhodnutí, komunikace, odpovědnosti. Oproti tomu Rusalka, jako žena je ochotna nejvyšší oběti pro dosažení cíle. A to hned, spontánně, zdánlivě bez rozmyslu. Jakmile jsem se ponořil do hudby a příběhu libreta, představil jsem si Olomouc a město univerzit plné mladých princů a rusalek,“ přiblížil svou inspiraci Šimon Caban a k ději dále vysvětluje.

„Sledujeme příběh Vodníka coby stárnoucího muže, který kdysi také býval mladým krásným princem, ale teď už je jen voyerem mladých slečen, z nichž jedna zatouží překročit hranici virtuálního světa, dostat se do reality a odhalit – nám – tak jeho pravou identitu. Ve svém mládí netuší, že i ona jednou zestárne, a nakonec se stane, pro mnohé mladé, ježibabou, která se bude chtít pomstít muži, který ji kdysi opustil.“

Emma Smetana a Jordan Haj to rozjeli na Olodvorku. Bylo narváno

Tvůrci chtějí novým zpracováním Rusalky oslovit mladé lidi, protože v jejím příběhu spatřují paralelu s dneškem a s tím, co mladá generace prožívá. Ve zkostnatělém převyprávění nevidí smysl.

„Jaroslav Kvapil s Antonínem Dvořákem vedli tvůrčí dialog, který cílil k nejlepšímu vyznění díla. My v tomto dialogu musíme pokračovat se současným divákem i s tím vědomím, že někoho raníme, někoho potěšíme a někdo si toho, a i to si musíme přiznat, ani nevšimne. Ale inscenovat něco, co už tu mnohokrát bylo, je zbytečné. Chceme připravit kultivovanou, ale strhující Rusalku. Původní a přitom současnou. Nikoliv jako pohádku, ale jako drama,“ dodali ke svému záměru Cabani.

Hudebního nastudování Rusalky se ujal Marko Ivanović, který je současně dirigentem inscenace. Dramaturgyní je Vilma Bořkovec. Scénu navrhl Šimon Caban a kostýmy Karolína Srpková.

Titulní roli Rusalky ztvárnila Barbora Řeřichová a Radoslava Müller. V roli Vodníka se představí Jiří Přibyl v alternaci s Davidem Szendiuchem. Princi propůjčil svůj hlas Jakub Rousek a Eduard Martyniuk.

Soubor opery a operety Moravského divadla zařadil Rusalku pojedenácté ve své historii. V roce 2014 byla inscenace navíc uvedena jako balet v režii Roberta Balogha.