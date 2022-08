„Stejně to dopadlo také v úterý při zkušebním měření u přechodu pro chodce v Okružní ulici. Po asi deseti minutách jsme byli ´nahlášeni´ na dopravní aplikaci Waze, řidiči tak věděli, že tam právě měříme. Obě místa jsme zvolili proto, že tam vozidla jezdí rychle a může docházet k ohrožení bezpečnosti chodců,“ sdělil velitel oddělení dopravní služby olomoucké městské policie Mojmír Otevřel.

Radar podle něj automaticky zaznamenává rychlost projíždějících vozidel a ukládá všechna zjištěná data. Ta si pak strážníci po příjezdu na služebnu takzvaně stáhnou a hned se dozví, kolik řidičů rychlost překročilo.

Strážníci městské policie měřili rychlost vozidel novým přenosným radarem, 17. srpna 2022, Olomouc-Chomoutov.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Pokud při vyhodnocování dat zjistíme, že došlo k překročení maximální povolené rychlosti, celou věc zpracujeme a okamžitě předáváme na přestupkové oddělení magistrátu. Provozovatele vozidla pak úředníci písemně vyrozumí. Nebude tedy docházet k tomu, že bychom na silnicích ihned zastavovali řidiče, kteří se dopustí přestupku,“ vysvětlil Mojmír Otevřel.

Tipy na 40 míst

Strážníci by měli nový radar ke kontrolám využívat přibližně jednou až dvakrát týdně, vytipováno už bylo zhruba 40 míst, kde je ohrožena bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu. Řidiče bude městská policie o místech, kde má měření probíhat, předem informovat na webových stránkách.

„Mohou s tím pak předem počítat. Myslíme si, že by to mělo přispět k vyšší bezpečnosti v těchto lokalitách. Ze zákona povinnost informovat o měření rychlosti předem nemáme, je to naše dobrá vůle,“ poznamenal velitel oddělení dopravní služby.