Lidé mohou zase vyrazit na Svatý Kopeček do zoo, zrelaxovat v aquaparku a zaplavat si na plaveckém stadionu. Otevřou muzea a galerie. Do práce se pustí holiči a kadeřnice.

Zoologická zahrada se pro veřejnost otevře v 9 hodin.

„Předpokládáme, že kapacita mimo sezonního období nemůže být téměř s jistotou překročena, i přesto je ale podle písemného usnesení vlády stanovena maximálním počtem osob, který se v daný okamžik smí setkat. V případě olomoucké zoo se jedná o 3 000 návštěvníků,“ informovala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Současně bude potřeba respektovat počet návštěvníků v prostorách pokladen a v pavilonech.

„V důsledku jejich odlišné výměry je tento počet různý a bude vyznačen při vstupu do dané budovy,“ dodala.

Žádná z plánovaných akcí v měsíci prosinci se prozatím neuskuteční, kromě dárku v podobě dětského vstupného pro všechny návštěvníky zoo na Štědrý den.

„Neznamená to však, že vývoj situace nepřinese ještě nějaké změny. Proto, prosíme, sledujte naše webové stránky ,“ uvedla mluvčí zoo Gronská.

Trhy s punčem "s sebou"

Kromě obchodů a obchodních center ve čtvrtek přivítají první nakupující také vánoční trhy v centru Olomouce. Ty budou slavnostně zahájeny v 10 hodin dopoledne.

Stánky, kterých je zruba třetina oproti minulým rokům, nabídnou vánoční sortiment, rukodělné výrobky, občerstvení i punč. Jídlo a pití se však bude prodávat jen "s sebou", obvyklé stolky tentokrát k dispozici nebudou.

Letos chybí podium na kulturní program i kluziště na Dolním náměstí. Naopak na tržnici opět stojí vyhlídkové kolo, tentokrát s otevřenými kabinkami. To se má rozjet rovněž ve čtvrtek.

Aquapark: omezeno na 225 osob

Ve čtvrtek otevře i Aquapark Olomouc.

„Vnitřní areál, sauna, ta zatím bez saunových ceremoniálů, masáže a solárium. Zároveň spouštíme všechny programy,“ informoval aquapark st tím, že kapacita vnitřního areálu je omezena na 225 osob. „Sauny na 35,“ sdělil na webu.

Plavecký stadion Olomouc ve čtvrtek otevře jen pokladnu pro prodej kreditů na plavání a saunování či vracení kurzovného. Provoz zahájí tamní služby - holičství, pedikúra, masáže. Zaplavat si mohou lidé až od pátku.

„Lidé budou moci využít služby plavání a saunování, mimo provoz bude whirpool, tobogán a parní komora,“ upozornila vedoucí stadionu Vlasta Šreková. „Další upřesňující informace zveřejníme na internetových stránkách,“ dodala.

Muzeum od čtvrtka a zadarmo

Ve čtvrtek mohou opět otevřít také muzea a galerie.

„Máme připravené malířské skvosty z proslulé obrazárny kroměřížského zámku, výstavu o Olomouci i světově známého slovenského výtvarníka Mateje Kréna,“ informovalo Muzeum umění Olomouce.

To zve návštěvníky jak do prostor Muzea moderního umění, tak do historického areálu Arcidiecézního muzea. Vstup na stálé i aktuální výstavy je zdarma.

Omega: Otevřeme, i za nekomfortních podmínek

Otevřou fitness centra a sportovní haly pro veřejnost. Na návštěvníky se připravuje například Omega centrum sportu a zdraví v Olomouci.

„Před čtvrt hodinou nakonec majitel rozhodl, že se nakonec otevře i za těchto ne zcela komfortních podmínek stanovených vládními opatřeními,“ sdělila ve středu odpoledne Jana Sovová z Omega centra.

„Patnáct metrů čtverečních na osobu, kapacita lekcí – devět osob. S tím vším musejí klienti počítat. Podmínky upřesníme na internetu,“ dodala.

Zkouší naši trpělivost

Kadeřnice nedaly telefon z ruky od minulého týdne, kdy to vypadalo, že stříhat a barvit začnou již od pondělka.

„Vláda zkouší naši trpělivost, ale hlavní věc, že konečně můžeme otevřít, a bez dvojí ochrany dýchacích cest,“ reagovala například kadeřnice z Drahanovic Kristina Nováková.

„Musíme dodržet patnáct metrů na jednoho zákazníka, což problém není. Takto to klidně mohlo běžet celou dobu,“ dodala kadeřnice, která má plno až do Vánoc.