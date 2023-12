Podle schváleného návrhu rozpočtu na rok 2024 se chce radnice pustit i do modernizace křižovatky Velkomoravské a Schweitzerovy - tady se počítá s výměnou semaforů a vylepšením dělících ostrůvků.

Vznikne tam nový přechod a také zpomalovací práh u rizikového křížení s cyklostezkou kolem Mlýnského potoka. Úprava zahrnuje také propojení chodníků.

Radnice chce příští rok odstartovat stavbu dlouho vyhlížené cyklostezky podél silnice z Neředína do Topolan. Plánuje začít s první etapou od krematoria po lávku přes dálniční obchvat.

Pustí se i do projektování chybějícího úseku mezi cyklostezkou vedenou po třídě 17. listopadu přes Masarykovu ulici a ulicí Husovou. Projektovat se má cyklostezka do Chomoutova.

Nový most místo letos zbořené lávky by měl do konce příštího roku vyrůst na spojce mezi Řepčínem a Globusem. Nové přemostění místo starého se postaví také na cestě přes Mlýnský potok mezi Sluňákovem a Loveckou chatou.

Rozpočet na rok 2024 počítá rovnež s úpravami Raisovy ulice vedoucí kolem školy v Nemilanech či úpravou dvou vstupů do Smetanových sadů, aby byly komfortnější pro cyklisty.

Město připravuje i proměnu Dolní novosadské. V ulici mají vzniknout samostané pruhy pro cyklisty, nový přechod s dělícím ostrůvkem i nové místo pro přecházení mezi přejezdem a kostelem. Plánované vylepšení zahrnuje předláždění chodníků, úpravy vjezdů a úpravu autobusových zastávek.

Rekonstrukce kanalizací

Několik desítek milionů korun z městské kasy půjde do rekonstrukce kanalizace a souvisejících úprav: v Pasteurově ulici, v ulici Boženy Němcové, v ulici Hanáckého pluku, v ulici Na Trati a v Šantově ulici.

Stavět a přestavovat se bude také ve školách. Rozpočet počítá s nákladnou rekonstrukcí střech pavilonů na ZŠ Demlova, rozšířením mateřské školy Baarova i rozšířením mateřské školy Čajkovského (zde v souvislosti s případným přidělením dotace).

Plánovaná je přestavba nevyužívaného objektu na školní družinu pro ZŠ Dvorského na Svatém Kopečku s realizací v letošním až příštím roce. Připravovat se má výstavba nové sportovní haly na ZŠ Holečkova, stát by mohla do roku 2026.

Investice poputují příští rok do několika dětských hřišť: ve Smetanových sadech, U Bystřičky na Bělidlech a v Koželužské ulici.

Pracovat se bude i na projektu novostavby kreativně-edukačního centra Moravského divadla na Nových Sadech, to by mělo být dokončeno během roku 2025.

Desítky milionů z městského rozpočtu půjdou do oprav - komunikací, osvětlení, zastávek, budov či památek. Příští rok má začít i velká rekonstrukce Sloupu Nejsvětější Trojice, potrvá po dvě turistické sezony.

Projekty bytových domů i parků

Příští rok by se mělo připravovat, případně začít připravovat, také několik velkých a významných staveb. Projektovat se má bytový dům a domov pro rodiny s dětmi v Jánského a Heyrovského ulici a také bytový dům v ulici Před Lipami.

Radnice se chystá pusit do projektování malé haly u zimního stadionu a chce rozjet i projekční práce na úpravu křižovatky Dobrovského x Dlouhá (společně s Olomouckým krajem). Pracovat se bude také na projektu modernizace a rekonstrukce Plaveckého stadionu, projektovat se má revitalizace ASO parku či nový park v Dlouhé ulici.

V rozpočtu na příští rok se počítá také s možným zahájením projekční přípravy stavby dvou parkovacích domů: na ploše stávajícího parkoviště v Poupětově ulici a u křižovatky Lipenské a Hamerské ulice.

