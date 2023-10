Krásu křehkých květinových aranžmá a starobylé sakrální architektury mohou až do poloviny října obdivovat návštěvníci tří olomouckých kostelů. Jako součást podzimní Flory Olomouc v nich probíhá tradiční akce Rozkvetlé památky.

Rozkvetlé památky - květinová výzdoba olomouckých kostelů | Video: Vránová Magda

Floristé u příležitosti akce Rozkvetlé památky v těchto dnech vyzdobili hned tři olomoucké chrámy. V kostele svatého Mořice jsou k vidění květinová aranžmá z dílny floristek Jarmily a Petry Pejpalových.

Husův sbor vyzdobil převážně bílými květy florista Milan Dopita a interiéry kostela svatého Michala dekorovala floristka Marie Bittnerová. Výstaviště Flora Olomouc zve do všech tří chrámů také na víkendové komentované prohlídky s autory expozic.

Tisíce květů a plodů. Podzimní Flora Olomouc začala. Podívejte se

Rozkvetlé památky (od 5. do 15. října)

kostel svatého Mořice

pondělí až pátek od 7 do 19 hodin

kostel svatého Michala

pondělí až čtvrtek od 7.30 do 19 hodin

pátek od 7.30 do 17 hodin

sobota od 8 do 19 hodin

neděle od 10 do 19 hodin

Husův sbor

pondělí až pátek od 13 do 19 hodin

sobota a neděle od 11 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

komentované prohlídky s autory expozice



kostel svatého Mořice (floristky Jarmila a Petra Pejpalovy z Floraservis)

sobota 7. října ve 14 hodin

sobota 14. října ve 14 hodin



kostel svatého Michala (floristka Marie Bittnerová z firmy Flowers Gardens)

sobota 7. října v 16 hodin

sobota 14. října v 16 hodin



Husův sbor (florista Milan Dopita z květinářství Oxalis)

sobota 7. října v 16 hodin

sobota 14. října v 16 hodin