Rozhledna na Velkém Kosíři na měsíc zavře. Z technických důvodů.

Rozhledna na Velkém Kosíři | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Podle vedení Mikroregionu Kosířsko, který vlastní turisty obléhanou stavbu na hanáckém Mont Blancu, je nejvyšší čas vyměnit podlahu na vyhlídkovém ochozu.

„Jsou tam borové fošny a letos je to deset let, co je rozhledna v provozu. Trvanlivost mají za sebou,“ vysvětlil uzávěru předseda Mikroregionu Kosířsko a místostarosta Lutína Dalibor Kolář.

Slatinice jako turistický tahák: relaxační zahrada, muzea, park, wellness i akce

Výměna prken ve výšce 25 metrů má proběhnout v době od 27. září do 30. října.

„Na sto procent to v tuto chvíli ještě není, možná uděláme mimořádné otevření o státním svátku 28. září a příštím víkendu, pokud bude přát počasí. Informaci budeme upřesňovat na webu mikroregionu. Nejpozději bychom pak zavřeli v pondělí 2. října,“ doplnil Kolář.

Rozhledna je v provozu na Velkém Kosíři v nadmořské výšce 442 metrů od června 2013. Od té doby si získala příznivce v širokém okolí. Hlavně o víkendech šlapou k nepřehlédnutelné dominantě, kde kromě samotné vyhlídky láká i dřevěný přístřešek s ohništěm, kde si návštěvníci opékají uzeniny.

"Termály" pod Kosířem. Chystaná koupaliště má zaplnit ohřívaná voda

V letošním roce mikroregion rozhlednu s bufetem a prodejnou suvenýrů pronajal soukromníkovi. Důvodem byl hlavně velký zájem lidí o prodloužení provozní doby vyhlídky.