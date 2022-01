Na kopcích na Olomoucku mohou vyrůst nové rozhledny, Dolany zadaly studii

Na mapě turistických cílů Olomoucka by mohly přibýt nové rozhledny. Obce by je chtěly postavit na kopcích, kam již nyní směřují výletníci, protože se zde otevírají atraktivní výhledy do krajiny.

Obec Dolany si vybrala jako předlohu budoucí vyhlídky na Jedové rozhlednu stojící v Dolní Moravici na Bruntálsku (na snímku) | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Vyhlídka by se mohla tyčit na Jedové, kopci s vrcholem v nadmořské výšce 633 metrů. Zastupitelstvo Dolan schválilo zpracování architektonické studie, od které očekává jasnější obrysy záměru a odhad finanční náročnost stavby. V rozpočtu na letošní rok na to vyčlenilo rezervu ve výši 100 tisíc korun. Nad Šternberkem chystají další větrníky, plánuje je firma bývalého ministra „Studii jsme chtěli mít na stole už vloni, ale nedostali jsme se k tomu. Rádi bychom to do konce tohoto volebního období připravili. Je potřeba vědět, zda je to při dnešních cenách vůbec reálné postavit,“ uvedl starosta Dolan Rudolf Pečinka. Studie by měla řešit podobu budoucí vyhlídky, aby dobře zapadala do celkového rázu krajiny Nízkého Jeseníku. „Rozhleden je, ale někde jsou jako pěst na oko. Podobu je třeba dobře uvážit,“ poukázal starosta. Zástupci obce cestovali pro inspiraci po celém Česku. Do oka jim padla rozhledna Na Vyhlídce na sousedním Bruntálsku. Postavila ji Dolní Moravice za 8,5 milionu korun – více než 6 milionů korun pokryla evropská dotace. Pozemek na Jedové, na kterém by se stavělo, vlastní Česká obec sokolská, s níž už zástupci Dolan předběžně jednali. Solární elektrárna v kopcích na Olomoucku? ČEZ jedná o pozemcích Zátěž pro Pohořany? Vedení obce chce dát prostor i obyvatelům Pohořan, místní části Dolan, kde se vypíná kopec Jedová. Někteří totiž nechtějí o plánované vyhlídce ani slyšet kvůli nárůstu dopravní zátěže o víkendech a svátcích. „Musí mít možnost se k tomu vyjádřit. Obyvatele Pohořan určitě nechceme zatížit,“ ujistil Rudolf Pečínka, jenž v případě uskutečnění záměru navrhuje vybudovat odstavné parkoviště se zázemím u Horní Boudy. Původní, zhruba 20 metrů vysoká dřevěná vyhlídka postavená v 19. století Klubem československých turistů, musela po roce 1948 z Jedové pryč kvůli tomu, že by rušila signál z radiového vysílače na Jedové. Z vyhlídky hlavně bylo vidět na vojenské cvičiště Libavá, což se armádě nelíbilo. Stezka k prameni Odry na Libavé získala ocenění. O víkendech je přístupná Nový výhled na Libavé V Oderských vrších, na kopci na okraji obce, plánuje rozhlednu Kozlov. „Rozhledna by obec zatraktivnila. Místo, které jsme vytipovali, se pro takový záměr přímo nabízí, výhled je moc pěkný,“ zdůraznil starosta obce Roman Fojtík. V zastupitelstvu podle jeho slov většina tento záměr podporuje. „V první řadě musíme udělat nový územní plán, který bude zahrnovat tyto plochy pro turistiku. Vloni jsem již požádal olomoucký magistrát,“ dodal starosta. U Libavé se chystá stavba rozhledny. Výhled bude dechberoucí V nadmořské výšce 660 metrů by mohla vyrůst 15 až 20 metrů vysoká rozhledna. Jednalo by se o nejspíše o kovovou konstrukci. Parkoviště v blízkosti lokality již obec udělala. Pozemky, kde by mohla vyhlídka vyrůst, jsou ve vlastnictví obce. „Na realizaci bychom snad v rámci podpory turistického ruchu mohli sehnat nějakou dotaci,“ uzavřel Fojtík. Z hospody v divočině na Olomoucku udělali hit. Styl a vlastní dobroty táhnou

