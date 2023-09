Přáslavická Božka patří mezi oblíbené turistické cíle Olomoucka. I když obecní atrakce u fotbalového hřiště nepatří mezi nejvyšší rozhledny v Olomouckém kraji, pro někoho může být výstup k dalekohledu na vyhlídkové plošině zkouškou odvahy. Kovové schodiště otevírá pohled na zem a podle správce už nejeden výletník zařadil zpátečku.

Rozhledna Božka v Přáslavicích na Olomoucku láká výletníky. | Video: Tauberová Daniela

„Je to tak. Zejména některé starší dámy, když vykročily nahoru k vyhlídkové plošině, vrátily se dolů na zem poté, co se podívaly pod sebe. Kdo trpí závratěmi, pro toho obecně rozhledny asi nejsou tím pravým ořechovým,“ usmíval se správce přáslavické vyhlídky Oldřich Lízal.

Návštěvníci musejí vyšlapat přesně 93 schodů, než se jim otevře výhled do krajiny. Z plošiny v nadmořské výšce 320 metrů se rozprostře krajina Hané až k Drahanské vrchovině a na opačné straně zase pohled na Nízký Jeseník a Oderské vrchy.

„Krásně je vidět bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, radíkovská věž a tady je sídliště v Hlubočkách,“ ukázal správce některá známá místa v dálce.

Zajímavosti o Přáslavicích

PřáslaviceZdroj: Deník/Daniela TauberováV obci žije přibližně 1 500 obyvatel

První písemná zmínka pochází z roku 1131 (Preiazloauici), kdy se o Přáslavicích zmiňuje listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.

Pokud jde o název obce, v nejstarším dokladu je zachycen tvar Přějaslavici, který původně označoval obyvatele vsi. Jeho základem bylo osobní jméno Přějaslav odvozené (v první části) od slovesa přějieti - "přejmout". Dalším hláskovým vývojem došlo ke zkrácení osobního i místního jména na Přáslav(ice).

V obci se narodil František Glauder (1909–1942), československý pilot RAF, oběť druhé světové války.

„Božka“, jak červenou vyhlídku stojící na okraji sportovního areálu pojmenovali místní, patří mezi mladší rozhledny v Olomouckém kraji. Jednadvacet metrů vysokou moderní stavbu zprovoznila obec v říjnu 2009 v místech, kde podle pamětníků kdysi stála dřevěná konstrukce. Rozhledna patří obci, která zajišťuje opravy a údržbu výškové stavby.

„Letos jsme opravovali zábradlí a ještě nás čeká nátěr nosných konstrukcí,“ popisovala poslední investici ve výši 300 tisíc korun starostka Přáslavic Jitka Ivanová.

Zájem o dominantu je podle vedení samosprávy nemalý. „Stala se takovým novodobým centrem. Pod Božkou se pořádají sportovní, společenské a kulturní akce,“ přiblížila život v okolí nepřehlédnutelné stavby, kterou mohou turisté navštívit zcela bezplatně. „Na tom se za ty roky nic nezměnilo,“ podotkl správce.

Otázka pro správce rozhledny v Přáslavicích Oldřicha Lízala

Rozhledna Božka v Přáslavicích, správce Oldřich Lízal.Zdroj: Deník/Daniela TauberováProč by měli lidé navštívit Božku?

Z rozhledny je skutečně krásný výhled do krajiny a hlavně zde návštěvníci, zejména rodiny s dětmi, mohou příjemně prožít klidně celé odpoledne. U rozhledny je dětské hřiště s atraktivními prvky, včetně dřevěné mašinky. Využít je možné volně přístupnou venkovní posilovnu. Součástí areálu je restaurace U Kozlíka, kde se mohou turisté občerstvit. V okolí obce jsou pak k vidění další zajímavosti, například Bunkr Přáslavice.

Další atrakce poblíž

Bunkr Přáslavice

Bývalý vojenský bunkr v PřáslavicíchZdroj: Flenexa PřáslavicePlochou neuvěřitelných 10 tisíc metrů čtverečních se jedná o jeden z největších zpřístupněných bunkrů v České republice. Návštěvníky přenese do "mrazivých" sedmdesátých let minulého století, kdy se Evropa připravovala na válečný konflikt. Bunkr je plně vybavený. V případě válečného konfliktu měl sloužit jako zodolněný telekomunikační bod. Návštěvníci si mohou prohlédnout telekomunikační sály, kuchyně nebo filtrační a dekontaminační komory.

Vstupné: dospělí 250 Kč, senioři nad 65 let a děti nad 6 let 190 Kč

Hospoda U Matýska

Hospoda U Matýska Daskabát..Zdroj: Deník/Daniela TauberováVznik známé daskabátské hospody se datuje do počátku 20. století. V době, kdy podnik provozovala Jednota, se do povědomí nejvíce zapsal hostinský Josef Zdařil, jenž nechal hostinec přejmenovat podle známé Drdovy hry "Dalskabáty hříšná ves" s názvem "U Matesa" a vyzdobil prostory čertovskými motivy. Začal také servírovat vyhlášený ďábelský guláš. Někdejší věhlas spolu s oblíbeným pokrmem vrátili hostinci současní majitelé. Z důvodu ochrany autorských práv podnik provozují pod názvem „U Matýska“.

Kde se chystají rozhledny v okolí Olomouce

V Olomouckém kraji v posledních letech vyrostlo několik nových vyhlídkových staveb a v rámci rozvoje turistického ruchu uvažují o výstavbě rozhledny i některé obce na Olomoucku.

Například Kozlov, přes který celoročně o víkendech a svátcích proudí davy lidí k prameni Odry.

„Chtěli bychom nabídnout další zajímavost. V tuto chvíli začínáme dělat nový územní plán, který bude se stavbou rozhledny počítat,“ uvedl starosta Kozlova Roman Fojtík. „Pokud vše dobře půjde, do pěti let by mohla stát. Výhled do krajiny bude stát za to,“ dodal.

Obec Kozlov u hranic vojenského újezdu Libavá - starosta Roman Fojtík na místě budoucí rozhlednyZdroj: Deník/Daniela Tauberová

O rozhledně se už několik let mluví také v Dolanech. Vyrůst by mohla v Pohořanech na kopci Jedová. Před pár lety si už Dolanští vybrali jako předlohu zajímavou stavbu stojící v Nové Vsi, část Dolní Moravice na Bruntálsku.

„Zatím není jisté, jestli rozhlednu nakonec postavíme. Místo je v ochranném pásmu leteckého provozu a armády, kde platí omezení výškových staveb. Musíme to prověřit a pokud by nám to vycházelo, necháme udělat studii, jak by mohla rozhledna vypadat a kolik by to tak stálo,“ sdělil Rudolf Pečinka.

Někteří obyvatelé a chataři na Pohořanech však nejsou vzniku turistického lákadla příliš nakloněni. Provoz by narušil klid v této oblíbené rekreační lokalitě.

Obec Dolany si vybrala jako předlohu budoucí vyhlídky rozhlednu stojící v Nové Vsi, část Dolní Moravice na Bruntálsku. Zatím není jisté, zda na Jedové vyhlídka skutečně vyroste a jakou bude mít podobuZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Kde už stojí

Rozhledna na Svatém Kopečku

Rozhledna v Zoo Olomouc na Svatém KopečkuZdroj: Zoo Olomouc

Rozhledna stojí uprostřed areálu olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku a na jejím úpatí se nachází gastro provozovny s občerstvením. Po západu Slunce je stavba barevně nasvícena.

Výška 32 metrů

Nadmořská výška 388 m n.m.

Rok zprovoznění 1975

Vstupné: součástí prohlídky zoo

Rozhledna Velký Kosíř

Rozhledna na Velkém KosířiZdroj: Deník/Jiří Kopáč

K oblíbené rozhledně na kopci, kterému se s nadsázkou říká „hanácké Mount Blanc“ vedou celkem tři cesty. Čtyřkilometrová z obce Slatinky, čtyři a půl kilometrová z Čelechovic na Hané a 2,8 km dlouhá ze silnice Čechy pod Kosířem - Lhota pod Kosířem.

Přímo na rozhledně je k dispozici občerstvení a poblíž vyhledávaný přístřešek s ohništěm.

Výška 28 metrů

Nadmořská výška: 442 m n.m.

Rok zprovoznění: 2013

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti od 6 let 10 Kč

Černá věž

Drahanovice. Černá věž láká turisty i snoubenceZdroj: Deník/Magda VránováNachází se v obci Drahanovice. Jedná se o tvrz pocházející z poloviny 14. století, kdy byla vystavěna její hlavní část – čtyřboká věžovitá stavba. Ve věži se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího okolí. Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav

Výška rozhledny: 28 metrů

Nadmořská výška: 247 m n.m.

Rok zprovoznění: 2002

Vstupné dobrovolné

Věž kostela sv. Mořice (ID 6162574)

Kostel sv. Mořice v OlomouciZdroj: Deník/Daniela TauberováJižní věž olomouckého kostela sv. Mořice patří k nejstarším rozhlednám v České republice. Jedná se o kamennou gotickou stavbu, jejíž existence je s jistotou doložena již v roce 1403. Předpokládá se, že věž je ještě o něco starší. Unikátem vyhlídky je pozdně gotické dvouvřetenové schodiště. Z cimbuří je krásný výhled nejen na historické centrum Olomouce.

Výška 46 metrů

Vstupné dobrovolné