Výstava Vyznání růžím bude v olomouckém rozáriu zahájena v pátek 10. července ve 14 hodin.

„Floristické show ukáží, jak vyrobit interiérové dekorace z růží, svatební kytici nebo květinový šperk. Nebudou chybět ani přednášky a rostlinolékařská poradna, kde se dozvíme vše o růžích, jejich původu, odrůdách či pěstování,“ pozvala mluvčí výstaviště Kristýna Buchtová.

Pořadatelé připravili také různé workshopy. Návštěvníci získají díky florálním objektům od předních českých floristů inspiraci, jak zakomponovat růžové keře do své zahrady.

Děti si mohou vyzkoušet malování na sklo, výrobu ozdob z kukuřičného šustí, skládání růží z LEGO kostek, korálkování, výtvarný workshop nebo hrnčířskou a řezbářskou dílnu.

Součástí výstavy jsou oblíbené zahradnické trhy s podtitulem Léto v zahradě. Nebude chybět ani dobré jídlo a pití. V průběhu akce vystoupí zpěvačka Petra Černocká, skupina Jamr ´s a Moravská filharmonie Olomouc. Inciativa Zaparkuj návštěvníkům nabídne odpočinkovou zónu a různé volnočasové aktivity.

Vstupné pro dospělé návštěvníky je 100 korun, senioři nad 65 let a studenti platí 70 korun. Děti od 6 do 15 let mají vstup za 30 korun, rodiny za 200 korun a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zaplatí jen 50 korun. V sobotu bude Vyznání růžím v olomouckém rozáriu probíhat od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.