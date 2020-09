Podle oslovených ředitelů škol je na dětech vidět, že jsou unavenější. Žádné větší problémy ale nezaznamenali. „Od třetí vyučovací hodiny mě bolela hlava. Do třídy celé dopoledne pere slunce. V roušce se to zvládá hodně špatně,“ popisovala sedmnáctiletá Eliška z Olomouce.

Někteří spolužáci o přestávce roušku sundali.

„Když ve třídě nebyl dozor, kašlali na to. Jak to celé pak má smysl, to nechápu,“ popisovala studentka gymnázia.

O rok starší Tomáš líčil, jak učitelé na jeho škole přísně dbají na to, aby rouška kryla ústa i nos. Roušku staženou pod nosem netolerují.

„Kdo měl tendenci dát během vyučování roušku pod nos, musel si ji okamžitě nasadit pořádně. Třeba třikrát ho učitel napomenul, než dal roušku pořádně,“ uvedl student střední průmyslové školy.

Osm hodin v roušce? To nejde

Podle slov Tomáše bylo několika studentům ve škole v pátek špatně.

„Osm hodin v roušce, s výjimkou obědové pauzy, to nejde. Bylo ten den dost teplo. Od kamaráda holku prý odvážela záchranka, protože zkolabovala. Chodí na školu v Moravském Krumlově,“ uvedl středoškolák.

Eliška by kvůli rouškám nehlasovala pro přechod na distanční výuku. Do školy se po prázdninách těšila.

„Zvládneme to i s rouškami. Chci chodit do školy. Chyběli mi spolužáci i učitelé,“ zněla odhodlaně.

I pro Tomáše jsou roušky lepší varianta. Výuka na dálku nenahradí plnohodnotně prezenční formu studia a jemu jde v tomto školním roce o hodně.

„Jsem v maturitním ročníku a na dálku se učit nechci. Už tak je to pro nás teď náročnější, někteří máme po jarní karanténě mezery, které rychle doháníme,“ přiznal.

Za Svobodu dechu

Oba věděli, že někteří studenti na sociálních sítích vyzývali k pondělní stávce za „Svobodu dechu“, ale k protestu se nepřipojili. Ani jejich spolužáci.

„Řešili jsme to o víkendu ve skupině na FB, ale nemá to cenu. Nošení roušek tak dlouho je sice škodlivé, štve nás to, ale zvládnout se to dá,“ shodli se Tomáš a Eliška.

Podle ředitele uničovské základní školy je otázkou, nakolik je díky rouškám ve třídách snížena míra zdravotního rizika.

„To já nevím, ale vidím na dětech, že jsou unavenější. Neprospívá jim, když si v rouškách dýchají CO2. Budeme se snažit co nejvíce větrat, dokud bude venku hezky. Máme rekuperaci vzduchu, která odvádí vydýchaný vzduch pryč a přivádí nový a navíc ho předehřívá,“ popisoval ředitel ZŠ Haškova Svatopluk Vlk.

Učitelům je hůře rozumět

Poukázal na to, že rouška přináší komplikace. Přes roušku je učiteli při výkladu látky hůře rozumět, na což si někteří žáci kantorům postěžovali.

Kvůli povinnosti nosit roušku i ve třídě podle oslovených ředitelů škol žádný žák nezkolaboval.

„Pokud je dítě astmatik a rodiče dodají potvrzení, žák nemusí mít roušku,“ vysvětlil Vlk s tím, že ve škole je dokonce pár dětí, které nosí na obličeji dvě roušky.

„Jednu papírovou a přes ni ještě druhou šitou. Je to rozhodnutí rodičů. Bojí se o zdraví dítěte, aby nedostalo covid,“ poznamenal ředitel školy v Uničově, který hygienici na jaře poslali do izolace kvůli nárůstu koronaviru.

Slovan: Máme děti rozumné

Na olomouckém Slovanském gymnáziu podle ředitele zvládají situaci bez větších problémů.

„Děti jsou v pohodě. Nikdo si nestěžuje, nikdo kvůli roušce nestávkoval,“ reagoval v pondělí ředitel Radim Slouka.

Na tomto gymnáziu začali studenti nosit roušky ještě dříve než to bylo nařízeno plošně.

„Studenty jsme hned 2. září požádali o spolupráci, protože máme i kolegy ve věku nad sedmdesát let. Roušky se u nás nosily na chodbách a ve frontách na oběd ještě v době, kdy nebyly povinné. My máme děti rozumné,“ uzavřel.

Bez roušky musí opustit školu

K rebelii se kvůli rouškám neschyluje ani na Střední škole polygrafické Olomouc.

„Roušky používají všichni, už to nejsou malé děti. Žáci to respektují, ani rodiče si nestěžovali. Větráme, dveře jsou otevřené. O velké přestávce a obědové pauze mohou vyjít na dvůr,“ popisovala ředitelka Marcela Hanáková.

Nařídila, že pokud někdo nebude mít roušku, musí opustit školu.

„Absence se v takovém případě bude posuzovat v souladu se školním řádem,“ dodala.

Za dva týdny na dálkovou výuku?

Někteří ředitelé škol odhadují, že žáci na druhém stupni a studenti středních škol se stejně nebudou trápit s rouškou ve škole dlouho.

„Vzhledem k vývoji epidemie, je klidně možné, že se k dálkové výuce na druhém stupni dospěje za dva týdny,“ odhadoval Svatopluk Vlk.

Od minulého pátku jsou roušky povinné i při výuce ve třídách na středních a základních školách s výjimkou prvního stupně základních škol. Výjimka platí pro tělocvik, zpěv či hru na dechové nástroje. Do pátku se ve většině škol nosily ústenky jen ve společných prostorech.