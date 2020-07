Roušky i tvarůžkové ponožky. Časová schránka pro radniční věž má už svůj obsah

Dokumenty mapující současnou dobu zaplnily speciální časovou schránku, která bude společně s dalšími umístěna do radniční věže na Horním náměstí v Olomouci. V pátek 10. července je do kovových tubusů vložili představitelé města. Po víkendu je stavební firma umístí do zrenovované dřevěné konstrukce špice, kterou následně vynese jeřáb na původní místo na radnici.

Vkládání odkazu pro budoucí generace do časové schránky pro radniční kupoli v Olomouci | Foto: Deník / Jiří Kopáč