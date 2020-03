Po Praze je Olomoucký kraj regionem nejvíce zasaženým koronavirovou infekcí a právě zakrytí úst a nosu pomůže, aby se nemoc způsobená novým typem koronaviru tolik nešířila.

Pokud lidé nemají k dispozici roušku, je dobré použít šálu nebo šátek.

„Chtěl bych požádal občany, aby nosili roušky. Nastal čas, kdy si je musíme všichni nasadit. Tím snížíme šíření viru od nemocného člověka o 90 procent,“ apeloval ředitel vojenské nemocnice na všechny obyvatele Olomoucka.

„Když si je nasadí každý v zemi, i kdyby to byla ta, co si sám doma vyrobí, tak by se nákaza měla zastavit,“ poukázal.

Ohleduplná ochrana okolí

Zdůraznil, že olomoucký region je po Praze druhým nejpostiženějším co do počtu laboratorně potvrzených případů. A případů bude přibývat.

„Pokud bude pravda predikce, kterou máme, infekce poroste skutečně exponenciální cestou,“ zdůrazňoval ředitel a lékař s atestacemi ze všeobecného a interního lékařství.

Podle Martina Svobody je podstatně snazší zabránit tomu, aby člověk, byť o tom třeba vůbec neví, rozšířil infekci, než se chránit před nákazou od někoho nemocného, protože v takovém případě je ochranou pouze filtr, a ten nemá každý.

„Roušku si každý dokáže vyrobit a pokud si netroufne, měl by použít šálu nebo šátek. Je to lepší než nic,“ obracel se směrem k veřejnosti.

Nové odběrové místo na testy

Vojenská nemocnice, které už pomáhají doplňovat zásoby roušek například v divadelní krejčovské dílně, v pondělí citelně omezila svůj chod.

Funguje v "nouzovém" režimu podobném sobotnímu provozu, s jednou ambulancí navíc pro pacienty, jejichž ošetření nesnese odklad.

„Zákroky omezíme na život zachraňující a akutní případy,“ informoval Svoboda.

Armádní nemocnice by měla v úterý otevřít odběrové místo pro lidi, které hygienici určí k odběru biologického materiálu pro provedení testu na koronavirovou infekci. Stanoviště bude v provozu od 7 do 19 hodin.