„Následovat budou spojovací postřiky a pokládky asfaltů zakončené asfaltovými zálivkami, které brání průniku vody a nečistot do spodních vrstev vozovky,“ popisoval opravu mluvčí.Podle stavební firmy Strabag, která opravu provádí, by mohlo být hotovo už v pátek.

„Postup prací závisí mimo jiné na počasí, ale pokud nám to klimatické podmínky dovolí, proběhne zítra pokládka asfaltu, ve čtvrtek by v takovém případě bylo realizováno vodorovné dopravní značení a v pátek by se mohl obnovit provoz,“ upřesnila v úterý v podvečer mluvčí firmy Edita Novotná.

V Olomouci se pustí do oprav rondelu u Globusu i Chválkovické

ŘSD na září a říjen naplánovalo rekonstrukci několika asfaltových úseků poblíž Olomouce. Opravy se týkají silnice I/46 u Horní Loděnice, spojnice Šternberk-Olomouc, Chválkovické a Hodolanské ulice v Olomouci či příjezdu od Přerova.

„Z dálnic opravíme D35, konkrétně rampy Mladeč a Mohelnice,“ avizoval Mazal.