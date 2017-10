Rondel u Globusu dostane "bypass". Pro novou spojku do Řepčína

Nikoliv páté rameno, ale další nový podélný pruh bude mít v budoucnu kruhový objezd nedaleko obchodního centra Olomouc City na výpadovce z Olomouce na Mohelnici.

Plánovaná silnice II/448 vedoucí z Řepčína se oproti původnímu projektu nenapojí přímo na rondel, ale až o kus dál.

Páté rameno může frekventovaná kruhová křižovatka na výjezdu z krajského města dostat až v další fázi.

Stavbu přeložky silnice z Řepčína k rondelu u Globusu bude realizovat Olomoucký kraj.

Nová komunikace má především odlehčit už dnes značně přetížené dopravě v městských částech Řepčín a Hejčín.

„Hlavně ve špičkách ráno a odpoledne je to tady hodně špatné,“ říká Vlastimil Raclavský bydlící v řepčínské Jaromírově ulici.

„Především křižovatka u Anči je skoro neprůjezdná. Objížděli jsme ji přes Balbínovu a Horní hejčínskou, ale ani tam to už není příliš dobré. Nová spojka na výpadovku z města by tomu určitě pomohla,“ míní Raclavský.

Projekt stavby nové silnice má dvě etapy. Tou první je část od rondelu u Globusu po Křelovskou ulici, kde má vzniknout nový kruhový objezd.

Horizont několika let

Druhá etapa přivede přeložku z Křelovské do Řepčínské ulice k areálu Moravských železáren.

„S první etapou jsme se po změně plánovaného napojení u Globusu museli vrátit do územního řízení,“ vysvětluje vedoucí odboru veřejných zakázek a investic krajského úřadu Miroslav Kubín.

„Podle nového plánu povedeme přeložku podél oblouku kruhového objezdu jako takzvaný bypass a napojíme ji přímo na dálnici. Páté rameno rondelu by zde mohlo vzniknout později. Druhá etapa už je dál, ve fázi pořizování dokumentace pro územní rozhodnutí, zase je tu ale víc soukromých vlastníků pozemků, s nimiž musíme řešit jejich výkup. Časově tak obě etapy vycházejí zhruba stejně,“ doplnil Kubín s tím, že stavět by se mohlo v horizontu několika let.

Nové haly potřebují silnici

Celý projekt je pro danou lokalitu o to důležitější, že v areálu bývalé Benziny v Křelovské ulici má jeho vlastník, společnost Accolade Holding, postavit v budoucnu montážní haly, což by ještě víc zahustilo nákladní dopravu v okolních ulicích.

Tato investice je však podmíněna právě vyřešením dopravní situace.

„O projekt nadále stojíme, Olomouc je pro nás zajímavá lokalita,“ potvrdil mediální zástupce skupiny Accolade Jiří Sochor.

„Jsme připravení se na řešení dopravní situace podílet, a to čím dříve, tím lépe. Zatím však čekáme na návrhy řešení, o řepčínský brownfield se jako jeho vlastníci staráme a pronajímáme jej stávajícím uživatelům,“ konstatoval Sochor.