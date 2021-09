„Okružní křižovatku včetně přeložky inženýrských sítí, chodníků a nových autobusových zastávek buduje společnost Kaufland na své náklady,“ sdělila během výstavby mluvčí Kauflandu Renata Maierl. „Po dokončení bude stavba včetně autobusových zastávek předána do majetku města Olomouce,“ doplnila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.