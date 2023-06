Kruhový objezd během pár dní vyrostl u Grygova na silnici I/55 spojující Olomouc a Přerov. Řidičům ulehčuje nájezd na frekventovanou hlavní cestu. Jedná se o dočasné dopravní řešení, jež je součástí stavby úseku dálnice D55 Olomouc – Kokory.

U Grygova na hlavním tahu na Přerov vyrostl za pár dní rondel. | Video: Tauberová Daniela

„Dozvěděli jsme se, že tady budeme v podstatě uzavřeni. Opravovat se bude mostek na Blatec, uzavírat mostek ve Vsisku. Do toho výstavba nového úseku dálnice Olomouc-Kokory. Toto opatření velmi pomůže při nájezdu na hlavní silnici zejména ve směru na Olomouc,“ vysvětloval starosta Grygova Tomáš Kubáček.

Dočasnou okružní křižovatku místo stávajícího křížení silnice I/55 a silnic nižších tříd od Grygova a Velkého Týnce postavilo Ředitelství silnic a dálnic na konci minulého týdne.

„Funguje to perfektně. Za den a půl provozu mám odezvu našich občanů takovou, že rondel tam mohl být už deset let,“ poznamenal starosta.

Úsek dálnice z Olomouce do Kokor chce ŘSD uvést do provozu ke konci roku 2025. Úlevu to přinese zejména lidem v Krčmani, odkud obchvat odvede tisíce projíždějících aut ze stávající silnice I/55.