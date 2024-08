Nejen ve Šternberku, ale i v Litovli přibylo problémů kvůli chování části romské menšiny. Město se snaží situaci řešit, a to i ve spolupráci s dalšími radnicemi. V červenci proběhlo v Litovli jednání s policií, úřady a krajským koordinátorem pro romské záležitosti. Vedení samosprávy připravuje další kroky. Chybí však legislativní nástroje, například typu bezdoplatkových zón, které zrušil Ústavní soud, protože vedly k diskriminaci sociálně slabých.

„Řvou, k večeru hrají fotbal před radnicí, jezdí tady jako blázni na elektrických ‚motorkách‘,“ shrnula seniorka, jež žije přímo na náměstí Přemysla Otakara.

„Strážníci to řeší, ale nepomůže nic. Dělají si z toho ještě srandu. Problém není se starousedlíky, ale s těmi novými,“ dodala naštvaně.

Dělají bordel na hřišti

Její slova potvrzuje i čtyřicátnice, která žije v bytovém domě u Severní ulice. „Na hřišti se jich sejde dvacet a dělají bordel. To hulákání se nedá vydržet. Na koloběžce jezdí po třech i čtyřech, i po chodníku. Ne, že bych se vyloženě bála jít s malým synem ven, to ne, ale přijde mi, že se počet těchto nepřizpůsobivých v Litovli zvýšil. A chovají se naprosto otřesně,“ zlobila se.

Problémy jsou podle městské policie a vedení města zejména s obyvateli, kteří se nedávno přistěhovali do centra. Tito „potížisté“ se koncentrují v soukromých nemovitostech a radnice tomu nemá jak zabránit.

Situace v Litovli však není zdaleka taková, jako ve Šternberku, kde se vyhrotila zhruba před měsícem, kdy nezletilá dívka surově napadla další děvče, které po krvavém útoku skončilo potlučené v nemocnici.

Přistěhovalci z Olomouce

„Ti, co se nedávno přistěhovali z Olomouce, jsou hlučnější. Situace se zhoršila. Že by se nám ale dramaticky zvedl počet přestupků, to ne,“ reagoval velitel litovelské městské policie Jiří Forst.

„Lidé ale nenahlásí všechno. Postěžují si na sociálních sítích nebo druhý den zavolají starostovi. Je však potřeba věc nahlásit okamžitě, nám nebo Policii ČR,“ zdůraznil.

Dopravní značky jim nic neříkají

Hlášení jednotlivých incidentů může v důsledku přispět k tomu, aby byli ti, kteří se opakovaně dopouští protiprávního jednání, potrestáni přísněji. Podle velitele strážníků jsou v poslední době nejčastější prohřešky v dopravě, kdy tito nepřizpůsobiví lidé nerespektují značky, jezdí po pěší zóně, parkují bez zaplacení poplatku.

Pokuty neplatí

Dále si lidé často stěžují na rušení pořádku. Uložené pokuty ovšem přestupci většinou neplatí, řada z nich má exekuce. „Vnímáme, že si lidé stěžují na chování romské menšiny. Svolali jsme jednání s městskou policii, úřadem práce a sociálkou, krajskou romskou koordinátorkou. Situaci řešíme a připravujeme i další kroky,“ reagoval místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Problematický je podle něj hlavně bytový dům přímo v centru, jehož vlastník nežije v Litovli. Do něj se podle místních přesunuly i dvě rodiny z Olomouce, kde obývaly byty v Riegrově ulici. Tato problémová ubytovna s početnými rodinami vloni v Olomouci v létě zavřela a rozlehlý objekt je v nabídce realitní kanceláře.

„Dotazovali jsme se Úřadu práce, jakým způsobem lze omezit podnikání na sociálních dávkách. Někdo si koupí dům, nastěhuje do něj X rodin, a v takovém počtu následně vznikají problémy. Tento obchod s chudobou je potřeba dořešit,“ poukázal místostarosta Litovle.

Chybí bezdoplatkové zóny

Ústavní soud před třemi lety zrušil takzvané bezdoplatkové zóny, které podle kritiků vedly k diskriminaci sociálně slabých. Obcím jejich zavedení umožňovala část zákona o hmotné nouzi, která musela zmizet.

„Také řešíme se stavebním úřadem, zda jsou všechny byty řádně zkolaudované,“ vyjmenovával místostarosta s tím, že Litovel by přivítala pomoc neziskové organizace, která dlouhodobě pracuje s Romy.

Pomáhají si vzájemně

Na řešení situace Litovel spolupracuje se Šternberkem. „Společně se Šternberkem se chceme obrátit na zákonodárce. Je potřeba provést legislativní změnu, abychom s tím mohli něco udělat,“ dodal Broza.

Ve Šternberku již přijali řadu opatření k řešení bezpečnostní situace, kterou narušuje malá skupina delikventů. Napadají a ohrožují obyvatele města. Letos došlo k loupežným přepadením a před měsícem se situace vyhrotila poté, co nezletilá dívka surově napadla jiné děvče, jež po tomto krvavém útoku skončilo potlučené v nemocnici.

Starousedlíkům přistěhovalci vadí

Chování těchto osob, které se přistěhovaly nedávno, vadí i místním starousedlíkům z řad romské menšiny. Vedení města pokračuje ve spolupráci s policií, ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem vnitra a dalšími subjekty. Chce rozšířit řady strážníků, posiluje se kamerový systém, dojde k rozšíření míst se zákazem konzumace alkoholu.

„Chápeme obavy veřejnosti a sdílíme znepokojení. Situace je velmi komplikovaná, ale snažíme se využívat všechny možnosti, které nám současná legislativa dává. Pravidelně jednáme s partnery a veřejností, abychom našli účinná řešení,” uvedl starosta Šternberka Stanislav Orság.