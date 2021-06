Klid, čistá voda a přírodní prostředí, to je kombinace, kvůli níž lokalita na okraji vesnice láká. U vody najdou rekreanti stánek s občerstvením za příznivé ceny a motoristy může potěšit celodenní parkování za dvacku.

„Jezdím sem přes dvacet let. Velice rád. Hlavně kvůli klidu a krásné přírodě,“ svěřil se zhruba šedesátník, který ve středu odpoledne odpočíval na břehu.

„Voda je čistá. Dělaly se rozbory a vyšla lépe než na Nákle, které je sice obrovské, ale stále tam probíhá těžba štěrkopísku,“ poznamenal.

Na hlavní pláži je navezený štěrkopísek a výhodou přírodního koupaliště je pozvolný vstup do vody. V areálu je k dispozici občerstvení, lavičky a mobilní WC.

Město Litovel každoročně vypisuje výběrové řízení na pronájem části pozemků za účelem zajištění občerstvení. Nájem bude od letoška na dobu neurčitou.

„Velice to vítáme, protože můžeme plánovat,“ reagovala Kateřina Klustová, která spolu s manželem provozuje nedaleký penzion.

Vlastní kiosek a od města chtějí odkoupit zděný objekt u vstupu do areálu, kde by do budoucna mohly vzniknout čtyři apartmány či půjčovna kol.

„Určitě neplánujeme žádné velké proměny, to ani nelze s ohledem na ochranu přírody. Právě na krásné přírodě, čisté vodě a klidu chceme nadále stavět. Přesně to tady lidé vyhledávají, ne zábavu a hlučné diskotéky,“ sdělila Klustová.

V minulosti město zaznamenalo nabídky na odkoupení části lokality.

„Nešli jsme do toho. Je to přírodní koupaliště, které chceme zachovat tak, jak je. Nechceme z toho Las Vegas,“ poukázal místostarosta Lubomír Broza.

Občerstvení je v areálu otevřeno v pondělí a pátek odpoledne a během víkendu po celý den. „Podle počtu návštěvníků. Bydlíme hned vedle, a když napočítáme deset aut, utíkáme otevírat,“ smála se Klustová.

Motoristé ocení možnost parkování v areálu za symbolický poplatek. V sezoně zaplatí za jedno auto 20 korun na celý den.