Následky vidí odborníci ve specializovaných ambulancích, zejména u chronických pacientů s onemocněním kůže. Zabrat dostává v koronavirové době i kůže na rukou. Ty denně vystavujeme účinkům dezinfekčních prostředků nebo je koupeme v potu v gumových rukavicích. Jak se o trpící pokožku co nejlépe postarat, radí v rozhovoru pro Deník olomoucká dermatoložka Romana Nyklová Skřivánková.

Máte ráda roušku? Zvykla jste si na ni?

Nečekejte, že teď řeknu, ať se na roušky vykašleme, protože škodí pokožce a už nejsou potřeba. Ústenky sehrály významnou roli, když na počátku epidemie docházelo k nekontrolovanému šíření koronaviru. Stále jsou nezbytné, pokud se sejde více lidí, zejména v uzavřeném prostoru, například v hromadné dopravě či obchodech. Chráníme se jimi navzájem. To platí stále a musíme to dodržovat.

Jakou doporučujete?

Na typu záleží velice. Především v teplejších dnech, kdy se pod rouškou potíme ještě více. Lidé, kteří mají chronický stav na obličeji, například atopický ekzém, akné či růžovku, by určitě měli volit prodyšnou látkovou ústenku. Vyzkoušela jsem všechny typy roušek a látkové, bavlněné škodí nejméně. Jsou jednoznačně vhodnější než papírové, pod nimiž dochází k většímu zvlhčování pokožky, větší kondenzaci par.

Roušky a jaro. To je zřejmě pro řadu pacientů kožní ambulance dramatická kombinace…

I bez roušek se před létem horší akné i periolární dermatitidy. Stejně tak se to týká lidí, kteří mají sklon k tvorbě herpesu. Konstelace je to komplikovaná. Do toho koronavirová epidemie. Ta dopadá na psychiku lidí, která hraje u kožních onemocnění velkou roli. V některých případech 40 až 50 procent. A všichni jsme se koronaviru báli, ne každý je schopen situaci racionálně zpracovat.

Paní doktorko, jak tedy ošetřit pokožku, než nasadíme ústenku?

Záleží na typu pleti. Když ji má někdo hodně mastnou, doporučila bych nedělat nic. Odbýt si pobyt v roušce a doma se umýt vlažnou vodou nebo pleťovou vodou.

Pokud má člověk suchou pleť?

Použít hydratační krém. Jak je člověk zvyklý požívat každé ráno, když jde do školy, do práce.

Během dne doporučujete roušku vyměňovat? Opláchnout si obličej vodou?

Pokud člověk musí v ústence či respirátoru strávit osm a více hodin, bylo by to ideální. Vyměnit roušku, umýt si pleť.

Jak často s ohledem na pokožku roušku měnit?

Jakmile se zvýší vlhkost, měla by se ústenka vyměnit. Je otázkou, kolik roušek máme po ruce, jaké jsou možnosti. Každopádně látkových roušek bychom měli mít doma několik, doporučuji alespoň tři na osobu.

Zpočátku jsme látkové ústenky denně prali, žehlili… Dnes?

Vidím to podobně. Když nás ovládal strach, poctivě se žehlilo. Ten opadl. Lidem otrnulo. Ale roušky tady s námi ještě nějakou dobu budou a my bychom s nimi měli zacházet tak, ať ještě zbytečně neškodíme jinak zdravé pokožce.

V době koronaviru dostává zabrat i pokožka na rukou. Do některých obchodů nepustí zákazníka, dokud si u vstupu nevydezinfikuje ruce. Jak kůži co nejlépe ochránit?

Pacienti, kteří mají projev onemocnění na rukou, si nemohou ruce dezinfikovat. Problém se zhorší, kůže může praskat do hloubky, hrozí sekundární infekce. Špatnou volbou jsou i jednorázové gumové rukavice. Jedinou vhodnou ochranou jsou v těchto případech nitěné rukavice. K dostání jsou v galanterii a lze je vyprat.

Pokud člověk nemá kožní problém na rukou? Doporučujete dezinfikovat nebo jednorázové rukavice?

Jako menší zlo vidím spíše rukavice. U dezinfekcí v neoriginálních obalech, se kterými se setkáváme na každém kroku, moc nevíte, čemu všemu pokožku vystavíte.

Jak následně ošetřit ruce, které jsou hodiny v gumových rukavicích?

Hydratačními krémy. Výbornou službu udělá i obyčejná Indulona, například měsíčková.

Řada pacientů se v době koronavirové epidemie obává jít k lékaři na kontrolu. Lidé odkládají preventivní vyšetření. V květnu je Evropský den melanomu. Stovky lidí chodily do stanů ve městech na vyšetření. To letos nebude. Co pacientům doporučujete?

Nebát se a přijít k lékaři na kontrolu. Dbát na prevenci. Když kvůli koronaviru omezíme prevenci, podceníme zhoršení chronického onemocnění, obávala bych se toho, co přijde za rok za dva. Zatím je to pět týdnů, v naší specializaci fatální důsledky nehrozí, ale například v případě onkologických onemocnění bych velice varovala.